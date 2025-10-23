2025. október 24. péntek Salamon
Magyar papírpénz és lottó
A Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten, csütörtökön

Pénzcentrum
2025. október 23. 21:00

Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így a 44. hét következő sorsolásán már 810 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatoslottó mai nyerőszámai a 43. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:

6; 17; 19; 25; 30; 33

Mivel telitalálat ma sem született, a 44. játékhéten így már 900 millió Ft-ért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények

  • 5 találat: egyenként 235 645 forint
  • 4 találat: egyenként 5 775 forint
  • 3 találat: egyenként 2 385 forint

Címlapkép: Getty Images
