Az elmúlt 40 évben megszokta a pörgést és a rendszertelen életmódot.
A Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így a 44. hét következő sorsolásán már 810 millió forintért játszhatnak a játékosok.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatoslottó mai nyerőszámai a 43. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:
6; 17; 19; 25; 30; 33
Mivel telitalálat ma sem született, a 44. játékhéten így már 900 millió Ft-ért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
További nyeremények
- 5 találat: egyenként 235 645 forint
- 4 találat: egyenként 5 775 forint
- 3 találat: egyenként 2 385 forint
