Tömeg a koncerten. Színpadi fények és kezek a levegőben. Az emberek élvezik a bulit. Rajongók élvezik a zenei fesztivált.
Szórakozás

Jó hírt kaptak a bulizók: nem zár be az ikonikus pesti hely, maradhat az Akvárium

Pénzcentrum
2025. október 6. 19:12

Mégsem áll le 2026 elején az Akvárium Klub, a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatokat sikerült nyárra ütemezni - nyilatkozta a 444.hu-nak Lobenwein Norbert, az intézményt működtető cég egyik tulajdonosa.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy hogy a népszerű budapesti szórakozóhely felfüggesztette a 2026 első félévére tervezett események szervezését, mivel a helyszín tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő olyan felújítási munkálatokat tervezett, amelyek érinthetik a klub működését.

Lobenwein Norbert elmondása szerint valójában két különböző jellegű átalakításról van szó. Az egyik a Nemzeti Vagyonkezelő által végzett munkálatokhoz kapcsolódik, amelyek részben érintik az Akvárium egyes kiszolgáló egységeinek szigetelését. Az Erzsébet téren már látható is egy nagy sátor, amely alatt ezek a munkálatok zajlanak. 

A másik fejlesztés az Akvárium programkínálatának bővítésével függ össze. Ifj. Vidnyánszky Attila színész-rendező, Pál István Szalonna népzenész és Berecz István táncos csatlakozik a csapathoz, az általuk képviselt produkciók pedig mobil lelátókat és színpadtechnikai átalakításokat igényelnek.

Egyáltalán nem cél egy gyökeres átalakulás, de az igen, hogy az említett művészek által képviselt produkciók a belvárosban is szerephez jussanak

- fogalmazott Lobenwein, aki hozzátette, hogy korábban már sikerrel próbálkoztak kisebb színházi fesztiválokkal és képzőművészeti eseményekkel is a helyszínen.

A klub vezetése eredetileg azért döntött a 2026 eleji programok felfüggesztése mellett, mert ellentmondó információkat kaptak a munkálatok ütemezéséről. Végül azonban sikerült megállapodni abban, hogy mindkét fejlesztést nyáron végzik el, így a klub működését nem befolyásolják a projektek.

Vagyis a múlt hét óta újra elindulhatott a szervezés és foglalás az év első felére is

- nyilatkozta Lobenwein Norbert.
Címlapkép: Getty Images
