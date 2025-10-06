Húsz év után második budapesti koncertjére készül a legendás brit gitáros-énekes.
Jó hírt kaptak a bulizók: nem zár be az ikonikus pesti hely, maradhat az Akvárium
Mégsem áll le 2026 elején az Akvárium Klub, a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatokat sikerült nyárra ütemezni - nyilatkozta a 444.hu-nak Lobenwein Norbert, az intézményt működtető cég egyik tulajdonosa.
Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy hogy a népszerű budapesti szórakozóhely felfüggesztette a 2026 első félévére tervezett események szervezését, mivel a helyszín tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő olyan felújítási munkálatokat tervezett, amelyek érinthetik a klub működését.
Lobenwein Norbert elmondása szerint valójában két különböző jellegű átalakításról van szó. Az egyik a Nemzeti Vagyonkezelő által végzett munkálatokhoz kapcsolódik, amelyek részben érintik az Akvárium egyes kiszolgáló egységeinek szigetelését. Az Erzsébet téren már látható is egy nagy sátor, amely alatt ezek a munkálatok zajlanak.
A másik fejlesztés az Akvárium programkínálatának bővítésével függ össze. Ifj. Vidnyánszky Attila színész-rendező, Pál István Szalonna népzenész és Berecz István táncos csatlakozik a csapathoz, az általuk képviselt produkciók pedig mobil lelátókat és színpadtechnikai átalakításokat igényelnek.
Egyáltalán nem cél egy gyökeres átalakulás, de az igen, hogy az említett művészek által képviselt produkciók a belvárosban is szerephez jussanak
- fogalmazott Lobenwein, aki hozzátette, hogy korábban már sikerrel próbálkoztak kisebb színházi fesztiválokkal és képzőművészeti eseményekkel is a helyszínen.
A klub vezetése eredetileg azért döntött a 2026 eleji programok felfüggesztése mellett, mert ellentmondó információkat kaptak a munkálatok ütemezéséről. Végül azonban sikerült megállapodni abban, hogy mindkét fejlesztést nyáron végzik el, így a klub működését nem befolyásolják a projektek.
Vagyis a múlt hét óta újra elindulhatott a szervezés és foglalás az év első felére is
- nyilatkozta Lobenwein Norbert.
