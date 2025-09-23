Most érkezett! Bezárhat a budapesti Akvárium Klub: 2026-ra már nem is szerveznek eseményeket

Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.

Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését – válaszolta a Telexnek a klub, miután több, a lap úgy értesült, hogy bizonytalan a jövő évi események sorsa a helyszínen.

Az Akvárium 2014 óta bérli a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV) a klubnak helyet adó ingatlant, a szerződés 15 évre szól, további 5 évre szóló opcióval. A klub szerint az MNV arról tájékoztatta őket, hogy a közeljövőben olyan felújítási munkálatokat terveznek, amelyek érinthetik a bérlemény üzemeltetését. További információ azonban nem áll a klub rendelkezésére a felújításról.