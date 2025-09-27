Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten

A srácok a YouTube-on paródiáikkal és saját dalaikkal váltak népszerűvé, most pedig először mutatják meg élőben magukat.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 40. héten már 1 milliárd 522 millió forintért izgulhatnak az ötöslottó játékosai.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Ötöslottó 39. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
5; 14; 26; 31; 54.
Ezen a játékhéten (39.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege a következő sorsoláson 1 milliárd 522 millió forint lesz.
- 4 Találatos (36 db) 1 255 245 Ft
- 3 Találatos (2906 db) 17 030 Ft
- 2 Találatos (69539 db) 2 690 Ft
Jokerszám: 735679
Ezen a játékhéten (39.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 122 millió forinttal lett gazdagabb. A következő héten (40.) 31 millió forint lesz a főnyeremény a Joker játékon.
Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Újabb telefonos csalási kísérlet terjed, amelyben 500 ezer forintos nyereménnyel kecsegtetik az áldozatokat,
Templomba járással és karitatív tevékenységgel indokolta volna rendszeres kimozdulását.
Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő,
A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára.
Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.
Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.
Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelték, ahol a 20 a lehető legjobb eredmény.
Három teltházat már biztosan csinálnak a videós testvérek a Dome-ban, ma bejelentették a negyedik koncertet is.
A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén
Presser zakóban és csokornyakkendőben érkezett a tárgyalásra, majd szellemes válaszaival sikerült zavarba hoznia az ellenfelet.
