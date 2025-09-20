Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/38. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 39. héten már 1 milliárd 373 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.

Ötöslottó 38. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

15; 35; 72; 77; 90.

Ezen a héten nem volt telitalálat az ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 39. héten már 1 milliárd 373 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények a 38. héten az ötös lottón:

4 találat: egyenként 1 979 645 forint

3 találat: egyenként 27 690 forint

2 találat: egyenként 3 300 forint

Jokerszám: 367157

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren.

