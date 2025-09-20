Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2025/38. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 39. héten már 1 milliárd 373 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.
A Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette az Ötöslottó sorsolását. Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 38. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
15; 35; 72; 77; 90.
KATT! Előbújt a lottónyertes: elárulta, hogyan őrült meg felesége
Ezen a héten nem volt telitalálat az ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 39. héten már 1 milliárd 373 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.
További nyeremények a 38. héten az ötös lottón:
- 4 találat: egyenként 1 979 645 forint
- 3 találat: egyenként 27 690 forint
- 2 találat: egyenként 3 300 forint
Jokerszám: 367157
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren.
