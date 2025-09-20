2025. szeptember 20. szombat Friderika
Debrecen, 2019. március 22.Lottószelvényeket tölt ki egy játékos Debrecenben, a Szerencsejáték Zrt. Darabos utcai lottózójában 2019. március 22-én.
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 19:17

Kihúzták az Ötöslottó 2025/38. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 39. héten már 1 milliárd 373 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.

A Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette az Ötöslottó sorsolását. Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 38. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

15; 35; 72; 77; 90.

KATT! Előbújt a lottónyertes: elárulta, hogyan őrült meg felesége

Ezen a héten nem volt telitalálat az ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 39. héten már 1 milliárd 373 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények a 38. héten az ötös lottón:

  • 4 találat: egyenként 1 979 645 forint
  • 3 találat: egyenként 27 690 forint
  • 2 találat: egyenként 3 300 forint

Jokerszám: 367157

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren.

Címlapi kép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
