Egy fiatal latin-amerikai férfi focilabdával a kezében ül a kanapén, és mobiltelefont használ. Focimeccs közben online fogadásokat köt.
Százezreket kaszált a tegnap esti Tippmixkirály: nagyot mentek a fogadók a magyar válogatott meccsén

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 17:19

Két forduló után egy ponttal harmadik helyen áll a magyar válogatott a vb-selejtező csoportjában. A tegnapi meccs egyik kiemelt érdekessége, hogy a gólszerzőkre kínált fogadási lehetőségeknél Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik is népszerűbb volt a portugálok legendájánál, Cristiano Ronaldónál.

A Tippmixen és a Tippmixprón is rengeteg fogadás érkezett a tegnap esti Magyarország-Portugália vb-selejtezőre - írja a Szerencsejáték Zrt. A mérkőzés előtt reálisan látták a fogadók az esélyeket, Cristiano Ronaldóékat favorizálták, hiszen a végkimenetelre érkezett tippek 77 százaléka lett helyes a Tippmixen – 1,42-es záró oddsért.

A kezdés azonban egészen remekül alakult, hiszen Varga Barnabás góljával az írek elleni meccshez hasonlóan hamar, a 21. percben vezetést szerzett a magyar válogatott. Az FTC támadójának gólja 3,90-es szorzót jelentett, míg Nagy Zsolt gólpassza 11,00-s oddsot ért a benne bízóknak.

Az első félidő döntetlenjéről a Manchester City játékosa, Bernardo Silva gondoskodott. Az első játékrész kimenetelét illetően a tippek közel 20 százaléka várt ikszet – 2,55-ös oddsért, és több olyan Tippmix-játékos is volt, aki az első félidő pontos eredményét is eltalálta – 7,75-ös szorzóért.

Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
Varga Barnabás duplázott, Cristiano Ronaldo pedig büntetőből szerzett gólt, de végül Cancelo gólja döntött a Puskás Arénában.

A második félidőben aztán Cristiano Ronaldo is megmutatta magát. A luzitánok legnagyobb sztárja büntetőből alakította az eredményt 1-2-re, a gólja 1,54-es oddsot ért, míg a „Lesz 11-es?” fogadási sornál a tippek 99 százaléka vált ezzel helyessé – 2,90-es szorzóért.

A magyar válogatott nem adta fel, Varga Barnabás újabb találatával a 84. percben sikerült az egyenlítés. A Tippmixprón arra is lehetett tippelni, hogy melyik játékos ér el fejesgólt a meccsen, Varga ezúttal is a legnépszerűbb választás volt, itt is megelőzte a listán Ronaldót, így több fogadó is 9,00-s szorzónak örülhetett a fejesgóljainak köszönhetően. Persze Varga duplája is elképesztő teljesítmény, amihez kiugró nyereményszorzó is társult, 28,00-s szorzót is érhetett két gólja a fogadóknak a Tippmixen.

Ennek köszönhetően volt olyan Tippmix-játékos, aki 5 ezer Ft-os téttel, egyes kötés típusú fogadással 140 ezer Ft-ot nyert, de olyan is volt, aki 10 ezer Ft-ot kockáztatott, és így nyert végül 280 ezer Ft-ot Varga góljainak hála. 

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A végeredményt azonban nem Varga második gólja állította be, hanem Joao Cancelo két perccel később szerzett találata, így a portugálok 3-2-re győztek a Puskás Arénában. A pontos végeredményt eltalálók 24,00-s záró szorzóval számolhattak, míg a gólszerzők „különversenyét” Varga Barnabás 2-1-re nyerte meg Cristiano Ronaldóval szemben.

Kiemelt fogadási érdekesség, hogy a „Melyik csapat szerzi az 1. gólt?” sornál a tippek 75 százaléka lett jó (helyes tipp Magyarország) – közel 3,00-s oddsért, míg a gólváltásban a tippet leadók 98 százaléka bízott – 1,71-es szorzóért. A fogadóknál természetesen a gólszámokra vonatkozó lehetőségek is igen népszerűek voltak, a „Gólszám 2,5”, illetve a „Gólszám 3,5” soron is a tippek több mint 95 százaléka lett jó. A kezdőként pályára lépő játékosok közül mindössze ketten kaptak lapot, köztük Varga Barnabás is, amire több fogadó is számított – 3,45-ös szorzóért.

Egy Tippmixpro-játékos Fogadáskészítővel összeállított tippsorával, élőben, 12 ezer Ft-os téttel, 2-es kötéssel, 852 ezer Ft-ot nyert. Egy komlói Tippmix-játékos 1 000 Ft-os téttel, 2-es kötés típusú fogadással 420 ezer Ft-ot kaszált egy ügyes szelvénnyel.
Címlapkép: Getty Images
