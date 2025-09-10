A Barcelona vezetése bejelentette, hogy a Valencia elleni hazai nyitómeccsüket nem a Camp Nou stadionban rendezik meg - mindössze öt nappal a mérkőzés előtt.
Százezreket kaszált a tegnap esti Tippmixkirály: nagyot mentek a fogadók a magyar válogatott meccsén
Két forduló után egy ponttal harmadik helyen áll a magyar válogatott a vb-selejtező csoportjában. A tegnapi meccs egyik kiemelt érdekessége, hogy a gólszerzőkre kínált fogadási lehetőségeknél Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik is népszerűbb volt a portugálok legendájánál, Cristiano Ronaldónál.
A Tippmixen és a Tippmixprón is rengeteg fogadás érkezett a tegnap esti Magyarország-Portugália vb-selejtezőre - írja a Szerencsejáték Zrt. A mérkőzés előtt reálisan látták a fogadók az esélyeket, Cristiano Ronaldóékat favorizálták, hiszen a végkimenetelre érkezett tippek 77 százaléka lett helyes a Tippmixen – 1,42-es záró oddsért.
A kezdés azonban egészen remekül alakult, hiszen Varga Barnabás góljával az írek elleni meccshez hasonlóan hamar, a 21. percben vezetést szerzett a magyar válogatott. Az FTC támadójának gólja 3,90-es szorzót jelentett, míg Nagy Zsolt gólpassza 11,00-s oddsot ért a benne bízóknak.
Az első félidő döntetlenjéről a Manchester City játékosa, Bernardo Silva gondoskodott. Az első játékrész kimenetelét illetően a tippek közel 20 százaléka várt ikszet – 2,55-ös oddsért, és több olyan Tippmix-játékos is volt, aki az első félidő pontos eredményét is eltalálta – 7,75-ös szorzóért.
A második félidőben aztán Cristiano Ronaldo is megmutatta magát. A luzitánok legnagyobb sztárja büntetőből alakította az eredményt 1-2-re, a gólja 1,54-es oddsot ért, míg a „Lesz 11-es?” fogadási sornál a tippek 99 százaléka vált ezzel helyessé – 2,90-es szorzóért.
A magyar válogatott nem adta fel, Varga Barnabás újabb találatával a 84. percben sikerült az egyenlítés. A Tippmixprón arra is lehetett tippelni, hogy melyik játékos ér el fejesgólt a meccsen, Varga ezúttal is a legnépszerűbb választás volt, itt is megelőzte a listán Ronaldót, így több fogadó is 9,00-s szorzónak örülhetett a fejesgóljainak köszönhetően. Persze Varga duplája is elképesztő teljesítmény, amihez kiugró nyereményszorzó is társult, 28,00-s szorzót is érhetett két gólja a fogadóknak a Tippmixen.
Ennek köszönhetően volt olyan Tippmix-játékos, aki 5 ezer Ft-os téttel, egyes kötés típusú fogadással 140 ezer Ft-ot nyert, de olyan is volt, aki 10 ezer Ft-ot kockáztatott, és így nyert végül 280 ezer Ft-ot Varga góljainak hála.
A végeredményt azonban nem Varga második gólja állította be, hanem Joao Cancelo két perccel később szerzett találata, így a portugálok 3-2-re győztek a Puskás Arénában. A pontos végeredményt eltalálók 24,00-s záró szorzóval számolhattak, míg a gólszerzők „különversenyét” Varga Barnabás 2-1-re nyerte meg Cristiano Ronaldóval szemben.
Kiemelt fogadási érdekesség, hogy a „Melyik csapat szerzi az 1. gólt?” sornál a tippek 75 százaléka lett jó (helyes tipp Magyarország) – közel 3,00-s oddsért, míg a gólváltásban a tippet leadók 98 százaléka bízott – 1,71-es szorzóért. A fogadóknál természetesen a gólszámokra vonatkozó lehetőségek is igen népszerűek voltak, a „Gólszám 2,5”, illetve a „Gólszám 3,5” soron is a tippek több mint 95 százaléka lett jó. A kezdőként pályára lépő játékosok közül mindössze ketten kaptak lapot, köztük Varga Barnabás is, amire több fogadó is számított – 3,45-ös szorzóért.
Egy Tippmixpro-játékos Fogadáskészítővel összeállított tippsorával, élőben, 12 ezer Ft-os téttel, 2-es kötéssel, 852 ezer Ft-ot nyert. Egy komlói Tippmix-játékos 1 000 Ft-os téttel, 2-es kötés típusú fogadással 420 ezer Ft-ot kaszált egy ügyes szelvénnyel.
A keddi, Egan Bernal által megnyert etapot 8 kilométerrel le kellett rövidíteni a tüntetők újbóli felbukkanása miatt.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya meglepte a szurkolókat, amikor kerékpárral gurult be a pályára a Bosznia-Hercegovina elleni selejtező előtt.
Sokan kritizálták a "Tuchelballt", ám az angolok most öles léptekkel haladnak a vb-részvétel felé.
Varga Barnabás duplázott, Cristiano Ronaldo pedig büntetőből szerzett gólt, de végül Cancelo gólja döntött a Puskás Arénában.
A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság lehet az utolsó, amelyet súlyos éghajlati problémák nélkül rendezhetnek meg a térségben.
Zinedine Zidane közel áll a visszatéréshez a labdarúgás világába, minden jel szerint a francia válogatott kispadján folytathatja pályafutását 2026-tól.
A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...