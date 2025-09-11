Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.
Friss! A Hatoslottó 37. heti nyerőszámai csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti csütörtöki sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 530 millió forintért játszhatnak a játékosok.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatos lottó nyerőszámai a 37. játékhét csütörtöki sorsolásán 2025-ben emelkedő számsorrendben:
19, 20, 29, 34, 35, 42
Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 37. játékhét következő sorsolásán már 351 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 5 találat: egyenként 557 230 Ft forint
- 4 találat: egyenként 14 160 Ft forint
- 3 találat: egyenként 3 920 Ft forint
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
