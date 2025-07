Hullócsillagok Éjszakája 2025: programok és helyszínek országszerte

Idén augusztusban újra elérkezik a nyár egyik legvarázslatosabb eseménye: a Hullócsillagok Éjszakája 2025, amelyet országszerte több helyszínen is megszerveznek. A Hullócsillagok Éjszakája 2025 programok középpontjában természetesen a Perseidák meteorraj látványos csillaghullása áll, de a szervezők idén is számos különleges élményt kínálnak, a vadmegfigyeléstől a SUP-os csillaglesen át az asztrofotózásig. Mutatjuk, hova érdemes ellátogatni, és mire lehet számítani az egyes helyszíneken a Hullócsillagok Éjszakája esemény során.

A Perseidák meteorraj minden évben augusztusban éri el csúcspontját, idén a legnagyobb aktivitás augusztus 11–13. között várható. Ekkor akár óránként több tucat hullócsillagot is láthatunk. A sötét, nyílt területeken, például a Hortobágyon vagy vizes élőhelyek közelében a látvány különösen magával ragadó lehet. Éppen ezért az ország számos vidékén szerveznek programot a Hullócsillagok Éjszakája kapcsán. A Hullócsillagok Éjszakája programok nemcsak a csillaglesről szólnak: sok helyszínen nappali túrák, állatbemutatók, tábortüzes esték, asztrofotós tanácsadás és meteorit-simogató is szerepel a kínálatban.

A Hullócsillagok Éjszakája 2025 tökéletes lehetőség arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, és egy varázslatos éjszakán megfigyeljük az univerzum látványos tűzijátékát. Akár a Hortobágyon, akár a Dunán, a városban vagy egy tó partján, idén is garantált az élmény. Érdemes időben lefoglalni a helyeket, és készülni egy meleg pokróccal, fejlámpával és kívánságokkal!

A Hortobágy a Hullócsillagok Éjszakája központja

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság idén is több helyszínen, változatos időpontokban várja az érdeklődőket augusztus 9. és 14. között. A programok naplemente után kezdődnek, és a sötét égbolt megfigyeléséhez ideális helyszíneken zajlanak – hiszen a Hortobágy csillagoségbolt-park minősítéssel is rendelkezik, vagyis itt az ország egyik legtisztább, fényszennyezéstől mentes égboltja figyelhető meg.

Hullócsillagok Éjszakája programok a Hortobágyon

Augusztus hónap kiemelkedő látványossága a Perseidák meteorraj, augusztus 9-14. között ismét láthatjuk „Szent Lőrinc könnyeit”, a Perseus csillagkép felől érkező Perseidák hullócsillagait, melynek megfigyelése kiváló esti programlehetőség. A Hortobágyi Csillagoségbolt-park adottságai még tovább fokozzák az élményt, hisz a fényszennyezés hatása mérsékelt, így sokkal több csillag válik láthatóvá innen. A Hortobágyi Nemzeti Parkban és Tiszakürtön hullócsillag megfigyelő túrákat szerveznek augusztus 9. és 14. között az alábbi helyszíneken és időpontokban.

Hullócsillagok Éjszakája hortobágyi helyszínek

Hortobágyi Vadaspark, Malomháza programhelyszín:

Időpont: 2025. augusztus 10., 11., 12. és 13. (vasárnap, hétfő, kedd, szerda)

Helyszín: Hortobágyi Vadaspark, Hortobágy

Részvételi díj/ fő: felnőtt 3500 Ft, gyerek 2.000 Ft (14 éves korig)

Létszám: max. 40 fő (kivéve 9-én, lásd. a Telekom "Nyár ahogy akarod" programnál).

Program:

A látogatók napnyugtáig megismerhetik a park lakóit: a nappali állatok esti visszavonulását és az éjszakai ragadozók ébredését is megfigyelhetik. A szakvezetők izgalmas ismertetőkkel várják az érdeklődőket, bemutatva a Vadaspark rejtőzködő, sötétben aktív ragadozóit. Az alkonyati sétákat látványetetésekkel színesítik, ahol farkasokkal, sakálokkal is testközelből találkozhatunk. Az esti program a fényszennyezéstől távol eső Malomházi bemutatóterületen folytatódik, ahol egy csillagász segítségével – akár a fűbe heveredve – figyelhetjük meg a Perseidák meteorraj lenyűgöző látványát. A hullócsillagok számlálása közben távcsövön keresztül pillanthatjuk meg a Holdat és a Szaturnuszt is. Augusztus 9-én különleges, teliholdas esttel készül a Vadaspark, ahol a gazdag programkínálatnak köszönhetően ez az esemény akár a hortobágyi hullócsillag-néző szezon nyitányának is tekinthető.

Mivel a meteorles program a Hortobágyi Vadaspark gyepén lesz megtartva, pokrócot, polifoam matracot ajánlott vinni. A helyszínen büfé üzemel. A Hullócsillagok Éjszakája programra a gyülekező, kezdete és vége: 19:00 – kb. 23:00 (18.30 órától gyülekező a Hortobágy Infó (Tourinform iroda) mellett, a vásártéri parkolóban, ahonnan a nemzeti park járműve szállítja be a vendégeket a vadasparkba, majd a csillagászati program végeztével mindenkit egyszerre vissza a vásártérre)

Hortobágyi-halastó, Halászbárka Fogadóközpont programhelyszín

Időpont: 2025. augusztus 10., 11. és 12. (vasárnap, hétfő, kedd)

Helyszín: Hortobágy-halastavi bemutatóterület, Hortobágyi-halastó

Részvételi díj/ fő: felnőtt 3.500 Ft, gyerek 2.000 Ft (14 éves korig)

Létszám: max. 40 fő

A Hortobágyi-halastó térsége ideális helyszín a sötét égbolt csodáinak megfigyelésére. Az esti program során távcsöves és lézeres csillagászati bemutatóval kísért előadásra kerül sor, ahol a fűbe leheveredve fedezhetjük fel az égbolt látványos égitestjeit, a Földhöz közeli bolygókat, és figyelhetjük meg a nyári éjszakák fénypontját: a hullócsillagokat. Mielőtt az ég felé fordulnánk, 19:00 és 20:45 között szakvezetővel indulhatunk gyalogtúrára a halastó körül, hogy távcsövön keresztül megfigyelhessük a vidék gazdag madárvilágát. A túra során az alkonyi fényben eljuthatunk a Bivalyos-tóig, majd kb. 20:45-től csatlakozhatunk a hullócsillag-mustrához. A halastavi program résztvevői az adott napra szóló jegyük felmutatásával kedvezményes diákjegy áron látogathatják meg a Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontjának kiállításait 9:00 és 16:45 között – köztük A Hortobágy természete és A jószág haszna című tárlatokat (Helyszín: Hortobágy, Petőfi tér 9.).

Mivel a meteorles program a Bivalyos-tó partja melletti töltés gyepén lesz megtartva, pokrócot, polifoam matracot ajánlott vinni. Programra gyülekező, kezdete és vége: 19:00 – kb. 23.00 óra Halászbárka Halastavi Fogadóközpont parkolója, Hortobágy, Halastó major (18.30-tól gyülekező a Halászbárka Halastavi Fogadóközpontban)

Szálkahalmi tanösvény programhelyszín

Időpont: 2025. augusztus 10., 11., 12., 13. és 14. (vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök)

Helyszín: Szálkahalmi tanösvény, Szálkahalom (33-as főút 79. km szelvény)

Részvételi díj/ fő: Ÿ felnőtt 3.500 Ft, Ÿ gyerek 2.000 Ft (14 éves korig)

Létszám: max. 80 fő

Program:

A Hortobágyi Nemzeti Park Szálkahalmi bemutatóterülete tökéletes helyszín a sötét égbolt megfigyelésére. Az esti program során távcsöves és lézeres csillagászati bemutató várja az érdeklődőket: a tanösvény magaslese körüli gyepen elheverve ismerkedhetünk meg az éjszakai égbolt csodáival, a Földhöz közeli bolygókkal, valamint a látványos hullócsillagokkal. Különleges élményt nyújt az is, hogy mikroszkóp segítségével világűrből származó meteoritokat is megvizsgálhatunk – némelyiket akár kézbe is vehetjük. A csillagászati program előtt, 20:00 órától egy könnyed séta során lehetőség nyílik a Szálkahalmi tanösvény madárvilágának önálló távcsöves megfigyelésére (érdemes saját távcsövet hozni), valamint a környező táj szépségeinek felfedezésére. A természet hangjait hallgatva, kb. 20:30-tól a tanösvény végén csatlakozhatunk a hullócsillag-mustrához, ahol az égbolt fényeiben gyönyörködhetünk.

A szálkahalmi programra jelentkezők az aznapi érvényes részvételi jegyük felmutatásával ingyenesen látogathatják a HNP látogatóközpont kiállításait (A Hortobágy természete és a Jószág haszna kiállításokat, cím: Hortobágy, Petőfi tér 9.). A programhelyszínen nincs mosdó/WC, ezért erre tekintettel vegyünk részt az eseményen! Továbbá mivel a meteorles program a gyepen lesz megtartva, pokrócot, polifoam matracot ajánlott vinni, valamint javasolt a szúnyogok elleni védekezés is. Programra gyülekező, kezdete és vége: 20.00 – kb. 23.00 óra, Szálkahalmi tanösvény, 33-as főút 79 km-kő (19.30 órától gyülekező a Szálkahalmi tanösvény parkolójában,

Pusztai Állatpark programhelyszín

Időpont: 2025. augusztus 10., 11., 12. (vasárnap, hétfő, kedd)

Helyszín: Pusztai Állatpark, Hortobágy

Részvételi díj/ fő: felnőtt 2.000 Ft, gyerek 1.600 Ft (14 éves korig)

A program során a látogatók olyan háziállatokkal találkozhatnak, amelyek napnyugta után is aktívak – például nyulakkal vagy a hűvös estében még legelésző birkákkal. Ezek az állatok napközben, a nagy melegben pihennek, ám estére ismét felélénkülnek, és táplálkozni kezdenek. A szakvezetéses séta során megfigyelhetjük a gazdaság körül élő vadon élő állatokat is, például a telepen költő gyöngybaglyokat és kuvikokat. Az esemény különlegességét fokozza a pusztai környezet és a hangulatos gémeskút látványa, amely tökéletes hátteret nyújt a meteorok megfigyeléséhez. A Debreceni Fotóklub szakemberei is jelen lesznek, és betekintést adnak az éjszakai égbolt fotózásának izgalmas világába. A helyszínen büfé is működik, a kisebbeket pedig sötétedésig játszótér és pónilovaglás várja. A meteorles a Pusztai Állatpark füves területén zajlik, ezért ajánlott pokrócot vagy polifoamot hozni a kényelmes megfigyeléshez. A program gyülekezője 20:00 órától kezdődik a Pusztai Állatpark pénztáránál, maga az esemény 20:30-tól kb. 23:00 óráig tart.

Mátai Ménes programhelyszín

Időpont: 2025. augusztus 11., 12., 13. (hétfő, kedd, szerda)

Helyszín: Mátai Ménes, Hortobágy-Máta

Részvételi díj/ fő: Ÿ felnőtt 5.000 Ft, Ÿ gyerek 2.500 Ft (14 éves korig)

Létszám: max. 80 fő

A hortobágyi Mátai Ménes Magyarország egyik legrégebbi, történelmi ménese, amely az őshonos nóniusz lófajta otthonául szolgál. A program a Nyerges Presszónál veszi kezdetét, ahol a látogatók igazi pusztai járműre, lovaskocsira szállnak, és elindulnak a csillagmegfigyelés különleges helyszínére, a Pece kúthoz. Útközben felejthetetlen élményben lehet részük: találkozhatnak a pusztáról visszatérő nóniusz ménes tagjaival, megfigyelhetik a szürkemarha gulyát, amely éjszaka is a szabadban tartózkodik, és a lemenő nap fényében gyönyörködhetnek a látványos csikósbemutatóban is. A csillagles során egy csillagász vezeti be a résztvevőket a nyári égbolt rejtelmeibe: megmutatja a Tejutat és annak csillagképeit, és elmeséli, hogyan használták régen a pásztorok a csillagokat az éjszakai tájékozódásban. A program végén még egy kis játékos versengésre is sor kerülhet – ki lát több hullócsillagot az este folyamán?

Mivel a meteorles program a pusztai gyepen lesz megtartva, pokrócot, polifoam matracot ajánlott hozni. Programra gyülekező, kezdete és vége: 19:30 – kb. 23:00 (19.00 órától gyülekező a Nyerges Presszó bejáratánál)

Hullócsillagok Éjszakája Tiszakürtön

Idén kapcsolódik be elsőként az "Egy hét a csillagok alatt" országos akcióba a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Tiszakürti Arborétuma is.

augusztus 13.,19.00 (Gyülekező, díjfizetés 18.45 órától) Hullócsillag néző alkonyati séta a Tiszakürti Aborétumban vezetett séta az arborétumban, és a Perseidák meteorraj „hullócsillagai” és más esti objektumok megfigyelése csillagásszal.

A rendezvényen előzetes regisztrációval lehet részt venni.

Létszám: max. létszám 40 fő

Részvételi jegyek: felnőtt 2.500 Ft, kedvezményes (diák, nyugdjas) 2.000 Ft, gyermek (3-6 éves), fogyatékkal élők és 1 fő kísérője, valamint pedagógus igazolvánnyal 1.500 Ft, családi (2 felnőtt + 2 gyermek 18 évesig) 6.500 Ft/család

Aki lemaradt a programjainkról, egyénileg is megfigyelheti az égboltot ezen éjszakákon. Hogy mire figyelhet, mit érdemes ilyenkor keresni az égbolton, ehhez ad tanácsokat az EHCSA (Egy hét a csillagok alatt) akciócsoport ismertetője is.

A mi csillagunk a Nap – távcsöves megfigyelés, Nap-bemutatás

Időpont: 2025. augusztus 10-11-12-13. napokon, 17.30 – 18.30 óra

Helyszín: Pásztormúzeum, folyópart melletti napóra, (Hortobágy, Petőfi tér 13.)

Részvételi díj: Ingyenes program

Megfigyelés Tiszakürtön

A program kezdete: 17.30

A program vége: 18.30

Tudta-e, hogy fényes nappal is láthatóak a csillagok? A földi élet nem képzelhető el a mi csillagunk, a Nap nélkül. A Napot fényes nappal egy speciális távcső segítségével tudjuk megfigyelni. A Perseidák meteorraj kapcsán Hortobágyra érkező esti csillaghullást megfigyelni vágyók számára remek lehetőség, kiegészítő program a Nap megfigyelése amatőr csillagászok közreműködésével.

Hullócsillagok Éjszakája kiemelt programok országszerte

Hortobágy mellett országszerte több alternatív, különleges helyszín is csatlakozik az éjszakai égbolt megfigyeléséhez:

Hullócsillagok Éjszakája a SUP Budapesttel

Időpont: augusztus 15–16.

Program: Szentendréről indulva egy rövid, kellemes naplementés evezés után érik el a résztvevők a helyszínt. A pontos helyszín meglepetés – csak a résztvevőknek árulják el!

Helyszín: Szentendre, Kacsakő bisztró előtti partszakasz

Jegyár: 12 000 Ft, saját SUP-pal 6000 Ft

Hullócsillagok Éjszakája Velencefürdőn

Időpont: augusztus 8., 20:30–23:00

Helyszín: Béke Strand - Velencefürdő

Program: Sárkányhajóval a Velencei-tóra, csillagfényes vízi túra vezetőkkel. Meghitt, romantikus élmény.

Jegyár: 5500 Ft/fő

Hullócsillagok Éjszakája Gyomaendrődön

Időpont: augusztus 8.

Program: Természetközeli csillagles a folyó partján, helyi amatőr csillagászokkal. Nyugodt, családias hangulat várható.

Hullócsillagok megfigyelése ingyenes a program.

Az éjszakai hajótúra helyszínen fizetős.

A bundáskenyér becsületkasszás.

Hullócsillagok Éjszakája a Svábhegyi Csillagvizsgálón

Időpont: augusztus 10.

Program: Távcsöves bemutatók, meteoritok, naptávcsöves megfigyelés, interaktív csillagászati élményközpont.

Jegyár: Felnőtt belépő 6200 Ft, diákjegy (4-26 éves korig) 5200, nyugdíjas jegy 5200 Ft, családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 20 000 Ft.

Miért izgalmas program a Hullócsillagok Éjszakája

A Hullócsillagok Éjszakája 2025 nem csupán egy csillagászati esemény, hanem egy kivételes élmény azoknak, akik szeretnének kiszakadni a zajos hétköznapokból, és a természet csöndjében megcsodálni az égbolt csodáit. A programok változatossága lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja a számára ideális helyszínt és hangulatot – legyen szó családi kirándulásról, romantikus estékről vagy aktív túrázásról. A Perseidák meteorraj idén is felejthetetlen látványt ígér, különösen azokon a területeken, ahol a fényszennyezés minimális.

Érdemes már most megtervezni, melyik helyszínen szeretnénk csatlakozni az égbolt szerelmeseihez, és időben beszerezni a belépőket, hiszen a legnépszerűbb programokra hamar betelnek a helyek. Egy meleg takaró, egy termosznyi tea és néhány jókívánság már csak hab a tortán, hiszen ki tudja, egy-egy hullócsillag talán valóban teljesíti a kívánságainkat.