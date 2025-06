Nyugdíjba vonulásáról vallott Csuja Imre: ez vár a magyar színészlegendára

Csuja Imre színművész részleges visszavonulásra készül az Örkény Színházban, de a teljes nyugdíjba vonulást egyelőre nem tervezi. A jövő évadtól új szerepeket már nem vállal, de a meglévőket továbbra is játssza, miközben országszerte verses estekkel lép fel - közölte a Meglepetés.

Az Örkény Színház életében jelentős változások következnek: Csuja Imre a következő évadtól nem vállal új próbafolyamatot, bár meglévő szerepeit továbbra is játssza. A színház vezetésében is váltás történt, hiszen Mácsai Pál alapító igazgató húsz év után, március 1-jén távozott, helyét Gáspár Máté vette át.

A színművész a Meglepetés magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy programja továbbra is sűrű: "A nyár nagyon sűrű, beindult A mi kis falunk forgatása is, és színházi feladataim is vannak. Ősszel indul a szezon, de már új szerepet nem vállaltam, csak a régieket játszom, emellett járom az országot az Imi, mondj egy verset! esttel. Nagyon színes feladataim vannak, így gömbölyű az élet. Jól kiegészítik egymást: a verses estek kedvesek számomra, nagy a szeretet irántam és az irodalom iránt, ami felemelő. Ez fontos része a pályámnak, ellensúlyozza a sok vígjátéki figurát, és megismernek egy másik oldalamról is."

Bár a színész szívesen töltene több időt családjával, a teljes visszavonulás még várat magára. "Három, tíz, tizenkettő és tizenhat évesek: mint az orgonasíp, életkorban nagy a szórás. Ha összejövünk, szalonnát sütünk, mindig jól elvagyunk, néha még verset is mondok is nekik. Matyi unokámban megvan a művészi véna, már felléptünk együtt is, de a balatoni nyaralóba is szeretnek lejárni hozzánk. Ha teljesen nyugdíjba mennék, több időm jutna rájuk és a kertészkedésre, de ez még odébb van" - fogalmazott.

Csuja Imre ugyanakkor elismerte, hogy a szakmai feszültség enyhülését már most is érzékeli: "Az viszont jó érzés, hogy a pályával járó feszültség lassan elcsitul. Egy kicsit elég volt abból, hogy folyamatosan önfegyelmet, önuralmat és szakmai fegyelmet kell gyakorolni. Nem esett nehezemre, de jó lenne felszabadulni egy picit a terhek alól. Szeretnék olvasni, zenét hallgatni, ezek kapcsolnak ki leginkább."