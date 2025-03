Gyász: elhunyt a legendás magyar sportriporter

90 éves korában elhunyt Vitár Róbert, a Magyar Televízió egykori legendás sportriportere, aki négy téli olimpiáról tudósított és több mint három évtizeden át meghatározó alakja volt a hazai sportújságírásnak.

A Blikk értesülései szerint március elején távozott az élők sorából a magyar sportújságírás kiemelkedő alakja, aki 1958-tól kezdve évtizedeken át szolgálta a Magyar Televíziót.

Az 1934. augusztus 29-én, Budapesten született Vitár Róbert a zuglói Szent István Gimnáziumban érettségizett, majd a Pedagógiai Főiskola könyvtár szakán szerzett diplomát. Szakmai pályafutását a Gorkij Könyvtárban kezdte, mielőtt 1958-ban csatlakozott volna a Magyar Televízióhoz - számolt be a Blikk.

Televíziós karrierjét az archívumban kezdte, majd a sportosztály munkatársa lett. Szakmai útja során dolgozott a Medicina Könyvkiadó sportszerkesztőségében és a Lobogó folyóirat sportrovat-vezetőjeként is, mielőtt 1970-ben végleg visszatért volna a Magyar Televízió Telesport csapatához - számolt be a Blikk.

Pályafutása során számos jelentős sporteseményről tudósított, különösen emlékezetesek síugrás és ritmikus gimnasztika közvetítései. Négy téli olimpián - Innsbruckban, Lake Placidben, Szarajevóban és Calgaryban - képviselte a Magyar Televíziót.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szakmai elismertsége a sportigazgatásban is megmutatkozott: 1980 és 1984 között a Magyar Tornaszövetség ritmikus sportgimnasztikai szakbizottságában töltött be vezető pozíciókat. A Testnevelési Főiskolán sportszervezői képesítést is szerzett.

1996-os nyugdíjba vonulása után sem szakadt el teljesen a szakmától: 2002-ig az Eurosport csapatát erősítette. Később visszavonultan élt, tavaly a Blikknek adott rövid nyilatkozatában már nem kívánt beszélni sem múltjáról, sem televíziós pályafutásáról.