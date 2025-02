Így ehetsz potom pénzért az ország legmenőbb éttermeiben: indul a roham a legjobb helyekért

Idén tavasszal március 13 – 30. között élvezthetik előnyös menüárakon az ízeket mindazok, akik előzetesen asztalt foglalnak az Országos Étterem Hét rendezvényen részt vevő több mint 200 étterem valamelyikébe. A résztvevők közül 14 rendelkezik Michelin-ajánlással. A 18 nap alatt a három fogásos menüsorokat a Top jelölésű éttermek 6.900 forintos, a Prémium éttermek 8.900 forintos, az Exkluzív éttermek pedig 10.900 forintos fix árakon kínálják.

Több mint 200 étterem vesz részt országszerte a tavaszi Országos Étterem Hét rendezvényen. Az esemény jó lehetőség rá, hogy exkluzív kínálatú éttermekbe is ellátogassanak az érdeklődők, de kedvezményes, fix árat fizessenek a válogatott kulináris élvezetekért. A résztvevők között 14 Michelin-ajánlással rendelkező étterem is van, valamint számos olyan, amelyik neves gasztro kiadványok alapján a 100 legjobb magyarországi étterem közé tartozik.

A résztvevő vendéglők külön az alkalomra kreálnak 3 fogásos menüket, amelyeket fix árakon kínálnak. A TOP kategóriában 6.900 forintért, a Prémium kategóriában 8.900 forintért, az Exkluzív kategóriában pedig 10.900 forintért kínálják a menüsorokat, szervízdíjjal együtt. Néhány étterem szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében szélesebb választékot is nyújt azoknak, akik még jobban ki szeretnék aknázni ezt a lehetőséget.

A menüsorokba komponált alapanyagok a gasztronómia legfelsőbb minőségét képviselik, és valódi különlegességeket is felvonultatnak: bárány, vaddisznó, Angus marha, bélszín vagy picanha a húskedvelőknek, kardhal, tengeri sügér, polip, Szent Jakab kagyló vagy tokhal a tenger gyümölcseiért rajongóknak. A fogások gazdagsága a vegetáriánus vagy ételérzékenységben szenvedők számára is jócskán ad lehetőséget a választásra. Olyan ételeket is találhatunk a menüsorokban, mint a kecskesajt panna cotta, konyakmeggy leves, borscs leves vagy a különféle, akár húsmentes nápolyi pizzák. A vendégek választhatnak – a magyar konyha hagyományaiból merítve – eredeti Gundel palacsintát; a francia kulinária hírességét, a burgundi marhát; vagy egzotikus marokkói báránycsülköt, japán sushi különlegességeket, illetve az amerikai hagyományban kedvelt füstös BBQ ételeket is. A kínált desszertek közül pedig idén nem maradhat el a közkedveltté vált, de sokak által még nem kóstolt dubai csokoládé desszert sem.

Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek:

A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód)

Costes Downtown Étterem

Cut & Barrel Salumeria – Vineria

Felix Kitchen & Bar

Hoppá! Bistro

Iszkor (Mályinka)

Kistücsök Étterem - Food & Room**** (Balatonszemes)

Macok Bisztró (Eger)

MÁK restaurant

Moszkvatér Bisztró

Spago Budapest by Wolfgang Puck

Szaletly Vendéglő és Kert

UMO Restaurant

zip's gastro & bar (Miskolc)

A résztvevő éttermek limitálják a rendezvényen fogadható vendégek számát. Az esemény kizárólag előzetes asztalfoglalással látogatható.

A programba bekapcsolódott éttermek listája:

Budapest és környéke:

101 BISTRO

101 TIGRIS

36 Bisztró (glutén-, laktóz- és cukormentes)

94' konyha & bár

A38 BISTRO

AGOS Étterem

aHely

Andrássy Garden

Apacuka Kávéház Étterem

Aranybástya

ARAZ Étterem

ARZ Libanoni Étterem

Axis Café & Lounge (Crowne Plaza****)

Baalbek Libanoni Étterem

Bandy's Bisztró (Veresegyház)

Bártfai Vendéglő

Belga Étterem & Bár (Göd)

Bistro 11 (Szentendre)

Bistro 17

BOATanic Terrace & Bar

Bocanova

Bombay Budapest

Bontxo Tapas Bar & Restaurant

Brasserie & Atrium (Corinthia Budapest)

Buda Gourmet Bistro

Búsuló Juhász Étterem

Byblos libanoni étterem

Cavallino Étterem

Cayman Étterem

Centrál Grand Cafe & Bar 1887

Chess Budapest Étterem

Color Budapest

Cork breakfast & wine

Costes Downtown Étterem

Csók Bisztró és Cukrászda

Csurgó Étterem (Dunakeszi)

Cut & Barrel Salumeria – Vineria

Cyrano Étterem

DiVin Porcello Restaurant

DNB Budapest (Marriott Hotel)

Első Pesti Rétesház, Kávéház és Étterem

Émile

Epres72 Bistro (Vecsés)

Estilo Restaurant & Terrace

Etyeki Kúria Borászat (Etyek)

Fat Mo's Speakeasy Bar

Felisa Tapas Bár

Felix Kitchen & Bar

Fermento Pizzéria

Fióka Étterem

FLYBY Steakhouse (Budaörs)

Főőrség étterem és kávéház

Fuji Japán Étterem

Gallery Café (Hotel Nemzeti Budapest)

Gerlóczy Kávéház

Gléda Vendéglő Buda

Gundel Étterem Kávéház

Hachapuri Grúz Étterem

Hanoi Pho vietnámi étterem

Hard Rock Cafe Budapest (Vörösmarty tér)

Havana Salsa Bar & Restaurant

Hemingway Étterem

HIGH5 Bistro (Flow Hotel - Inárcs)

Hoppá! Bistro

Hugo's Mexican Bar & Kitchen

Hungarian GastroCellar

IDA Bistro

Il Pastaio Ristorante and Bar

IL Treno - Bartók Udvar

Imázs Thai & Japán Étterem

Japanika Sushi Bar

Jardinette

Jónás Craft Beer & Food

Jouri Restaurant

Kánaán Bisztró

KATA laktóz- és gluténmentes étterem

La-Guna étterem és mori sushi

Láng étterem (Hilton Budapest)

Larus Étterem

Leila’s Autentikus Libanoni Étterem

Levante étterem (Wesselényi utca)

Macesz Bistro

MainStream Kitchen

Maison Bistro

MÁK restaurant

Mandragóra

Manna Lounge & Étterem

Meat Heaven

Millennium Kávéház és Étterem

Mimama Konyhája

Mom Leroy Bistro

Moszkvatér Bisztró

Nebro Étterem

ODA

Oleo Pazzo Bar & Bistro

ONO Poke Bowl & Bar - II. kerület

ONO Poke Bowl & Bar - V. kerület

ONO Poke Bowl & Bar - XI. kerület

Osteria Pomo d'Oro

Paletta Budapest

Pavillon de Paris

Pavilon Restaurant & Bar

Pizzabar Pomo d'Oro

Planet Sushi (Allee)

Planet Sushi (Oktogon)

Pódium Bistro & Club

Porcellino Grasso Ristorante

Privilége Bistro & Restaurant (Csömör)

Promontor Kertvendéglő

Ramenka

Rézkakas Bistro

Ribster American Bar & Grill Oktogon

Ribster American Bar & Grill Westend

Rosinante Étterem (Szigetmonostor)

Rudas Bistro

Salaam Bombay indiai étterem

Scruton (Veres Pálné utca)

Senbazuru Bistro

SIMALIBA Belvárosi Csárda

Solier Fúziós Desszert Étterem (Gödöllő)

Sophie Budapest Étterem

Spago Budapest by Wolfgang Puck

Spinoza Café

Szaletly Vendéglő és Kert

SZÉK Restaurant & Bar

Tandoori hummus plate

Tapas Fino

Tapassio

The Great Hall Étterem (Mystery Hotel)

The Station (Mercure Budapest Castle Hill)

Tibidabo étterem

Tigre basilica

Tom Yum Thai étterem (Andrássy út)

Tom Yum Thai étterem (Budakeszi)

Tom Yum Thai étterem (Soroksári út)

Trattoria Pera D'oro (Budakalász)

Tribe Table Budapest

Ultraibolya Espresso & Restaurant

UMO Restaurant

Urban Betyár Étterem

Vadrózsa Étterem

VakVarjú Csónakház

VakVarjú Vendéglő Buda

VakVarjú VarjúVár

Vasmacska Terasz Étterem

Veranda Grill & Wine

Virasat indiai étterem

Zsolnay Kávéház

Éttermek országosan