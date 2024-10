Megvan a pontos időpont: ekkor nyit a karácsonyi vásár a Vörösmarty téren 2024-ben

Egy friss Facebook posztban jelentették be, mikot nyit 2024-ben a Vörösmarty téren a karácsonyi vásár: november 11-től december 31-ig várják a látogatókat a Vörösmarty Classic Xmas elnevezásű rendezvényen.

A vásárral minden évben foglalkozunk, leginkább a munkaerőtoborzás és a kint tapasztalható árak kapcsán. Mint arról beszámoltunk, már el is indult a munkaerőtoborzás, embereket keresnek a Szent István térre a Bazilikához, a Vörösmarty térre és a Deák Ferenc térre is.

Egy hirdetés szerint hetente 4-6 napot kell dolgozni, naponta 12 órát. Minden hétfőn fizetik ki a munkavállalókat, akiket be is jelentenek hivatalosan. Naponta 2 étkezés biztosított, ahogy védőital is. Elvárás persze az angol nyelvtudás, az olasz előnyt jelent. Ha heti 5 napos munkarenddel számolunk, napi 12 órában, akkor egy hónap alatt 600 ezer forintot lehet keresni pultosként, lángossütőként.

De nem csak itthon, Európa számos városában várják a karácsonyi vásárok az érdeklődőket, az alábbi táblázatban összegyűjtöttük, mikor nyitnak és meddig tartanak: