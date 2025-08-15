Ritka torzszülött: kétfarkú helyett ötlábú vadat lőttek Székkutason + Fotók

Székkutason a vadászok sem hittek a szemüknek: egy ötlábú őzbak került terítékre, amelynek plusz végtagja a comb belső oldalán nőtt, teljesen kifejlődve, körömmel és fűkörömmel együtt.

Különleges trófea született augusztus 1-jén a Székkutasi Petőfi Vadásztársaság területén: osztrák vendégvadászuk, Jürgen Jansenberger egy olyan őzbakot ejtett el, amelynek a szokásos négy helyett öt lába volt – számolt be a Kaszaperi-Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársasága a Facebook-oldalán.

A plusz végtag a bak combjának belső oldalán nőtt, és teljesen kifejlődött: köröm és fűköröm is volt rajta. A ritka rendellenesség ellenére az állat egészségesnek tűnt, mozgását nem korlátozta, és agancsa sem mutatott torzulást. Az agancs súlyát a szakemberek körülbelül 350 grammra becsülték.

A különös sorsú vadat Soós Tibor, a terület hivatásos vadásza már évek óta ismerte, így az elejtés különös jelentőséggel bírt a vadásztársaság számára. Bár az ilyen fejlődési rendellenességek rendkívül ritkák a vadon élő állatoknál, a mostani eset is bizonyítja, hogy a természet olykor meglepő módon tér el a megszokottól.