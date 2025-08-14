Csak most: egy hétig ingyenesen látogatható a magyar királyok titkos temetkezési helye

Augusztus 20-áig ingyenesen látogatható Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely – Romkert csontkamrája, az Osszárium, ahol királyaink és nemzeti nagyjaink földi maradványai nyugszanak.

Egy héten át most díjmentesen látogatható Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhely – Romkert csontkamrája, az Osszárium, ahol királyaink és nemzeti nagyjaink földi maradványai nyugszanak – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Nemzeti Örökség Intézete.

"Itt találkozhatsz Szent István király és Árpád-házi uralkodóink emlékével, és megérezheted azt a különleges, méltóságteljes légkört, amely több mint ezer év történelmét őrzi." - írják az ajánlóban.

A belépés augusztus 20-ig mindenki számára ingyenes, így az államalapítás ünnepéhez közeledve különösen jó alkalom nyílik a történelmi emlékek megismerésére és a múlt előtti tisztelgésre: