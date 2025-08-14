Brutális figyelmeztetés: tömegesen pusztulnak már a szárazságtűrő füvek is a Kiskunságban

Óriási a baj: a Kiskunságban már a legellenállóbb füvek is feladták a harcot az aszállyal szemben – a területek felén több mint 95 százalékuk, háromnegyedén legalább a felük elpusztult.

A Kiskunságban olyan mértékű az aszály, hogy már a legellenállóbb füvek sem tudják túlélni. A Nemzeti Ökológiai Kutatóintézet (NÖKI) közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Fülöpháza melletti megfigyelések drámai képet mutatnak: 2022 után a vizsgált területek közel felén a füvek több mint 95 százaléka elpusztult, és a területek háromnegyedén a fűfélék legalább fele kipusztult.

„Ez a terület már 20 éve is félsivatagos élőhely volt, sőt a homokos talaj miatt mindig is szárazságtűrő fűfajok – mint a magyar csenkesz vagy a homoki árvalányhaj – éltek itt” – magyarázta Csecserits Anikó, a kutatóintézet munkatársa. Hozzátette: az utóbbi évek extrém aszálya már ezeknek a fajoknak a tűrőképességét is felülmúlja.

A kutatók szerint az ilyen változások nemcsak a növényvilágot, hanem az egész ökoszisztémát fenyegetik – a rovaroktól kezdve a madarakig. A mostani adatok figyelmeztetésként szolgálnak: a klímaváltozás hatásai nem a távoli jövőben, hanem már most, a szemünk előtt zajlanak.