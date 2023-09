Új évaddal dobbant az RTL: most kiderül, mi a hosszú élet titka, meddig élhetne az ember?

Szabó Győzőt alváslaborba vitte Erős Antónia, a Vegán hegylakó gyógyteát főzött a Praxisnak – indul Erős Antónia műsorának harmadik évada az RTL-en.

Mi a hosszú élet titka, meddig élhetünk egészségesen? Ezt kérdést tette fel Erős Antónia Praxis című műsora. A szeptember 6-án harmadik évadát kezdő, egészséggel, életmóddal foglalkozó műsor készítői arra vállalkoztak, hogy bemutassák: miért élünk „csak” 70-80 évig, ha a kutatók szerint akár 120 évünk is lenne - írja közleményében az RTL.

Mivel rövidítjük, vagy mivel hosszabbítjuk az életünket? Jól táplálkozunk-e, eleget mozgunk? Mennyire határozzák meg a génjeink vagy a sejtjeink az életkilátásainkat? Számos kutató, orvosok, sőt matematikus és filozófus is segít Antóniának a kérdések megválaszolásában. Vagy egyre több kérdés merül majd fel?

A műsor újdonsága, hogy egyes részekben feltűnnek olyan ismert emberek is, akik valamilyen, eddig megoldatlan problémával élnek együtt. Így nyilatkozik a műsornak Szabó Győző, aki még soha nem járt alvásproblémájával szakembernél, de Antónia most elvitte. Lehet, hogy ez segít majd abban is, hogy Győző végre a feleségével alhasson?

Vajon meghosszabbítja -e a Vegán Hegylakó (Karalyos Gábor) életét, hogy kiköltözött a természetbe, vagy Szabadfi Szabolcsét (Szabi, a pék), hogy 25 évig éjszakai műszakban dolgozott? És mennyiben rövidítette meg Bíró Bea és Bíró Niki modellek életét, hogy 9 évig Hongkongban éltek, ahol nagyon magas a fényszennyezés. A Praxis ezekre is keresi a választ. A Praxis harmadik évadának első része szeptember 6-án, szerdán látható a késő esti híradó után az RTL-en - írják.