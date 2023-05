Százezrekért tanítja a biznisz fortélyait Balogh Levente, Moldován András: ezt oktatják

Százezrekért ugyan, de személyesen is lehet találkozni Magyarország legnépszerűbb és legismertebb milliárdosaival, a Cápák között című műsor befektetőivel. Az ország leggazdagabb emberei közül akad olyan, akihez már a jövő héten be lehet kerülni 500 euróért.

A Szentkirályi tulajdonosa, a magát a nemzetközi márkaépítés mesterének tartó „vízkirály”, Balogh Levente többször is beszélt már arról, hogy rendszeresen tart előadásokat, valamint konzultációkat – elveinek megfelelően fiataloktól sohasem kér pénzt ezért. Másoktól viszont igen: bár momentán nem foglalható nála szabad időpont, alapesetben 30 percért 150 ezer forintot, egy óráért 300 ezer forintot, no meg az áfát kell kifizetni - írta meg a Világgazdaság.

A Cápák között nagyhangú befektetője, a sertésmogul Moldován András azt állítja magáról, mindig az volt a célja, hogy gazdag legyen. Hivatalos oldalán videósorozatot kínál 49 990 forintért, amelyben 38 felvétel található négy témakörben: boldogság, siker, megoldás, kulcs. A beharangozó alapján a milliárdos elárulja a „Moldován-féle öt szabályt”, a hatásos módszert, amellyel az érdeklődők megelőzhetik versenytársaikat, kétségek nélküli vezetők lehetnek, és ugyanolyan jó értékesítők, mint ő.

Az ismert vállalkozó emellett személyes, négyszemközti tanácsadást is vállal, a 60 perces program ára 500 euró plusz áfa – „nyomd meg az aranygombot és foglalj időpontot most!”, írja Moldován András, akihez akár már a jövő héten be lehet kerülni.

Balogh Péter szerint a sikerhez nemcsak tudás és munka kell, de szerencse is. Magyarország egyik legnépszerűbb milliárdosa tanfolyamokat tart különböző témakörökben. A 14 órányi vágott előadást tartalmazó videótananyag 159 ezer forintért érhető el, de található 63 ezer forintért is tartalom a vállalkozás elindítása előtt állóknak.

Az idei negyedik negyedévben élő, interaktív csoportos tanfolyamot is terveznek Zoomon összesen 1200 percben, amiért 200 ezer forintot kell fizetnie a 30 szerencsésnek. Emellett „nyári turbófeltöltést” is hirdetnek cégvezetőknek, amely június végén lesz Siófokon. A háromnapos program, amelyen Balogh Péter is előadást tart, 350 ezer forintba kerül, erre jön a szállás és a teljes ellátás 190 ezer forintos költsége.