A vezeték nélküli hangszórótechnológia új etalonja: a Beolab 18 (x)

Kristálytiszta hangminőséget ad a dán Bang & Olufsen új Beolab 18 vezeték nélküli, dizájnos csúcskategóriás hangszórója. A Beolab 18 a dizájnmérnöki munka fantasztikus alkotása, melynek legfontosabb eleme a hangteljesítmény. Az akusztikus lencse egyenletesen, 180 fokos vízszintes ívben osztja el a felső frekvenciákat. Kiváló hangélményt nyújt az egész szobában. A Bang & Olufsen a rangos Red Dot Award for Product Design díj büszke tulajdonosa.

A Beolab 18 hivatalos bemutatkozásának 10. évfordulója alkalmából a csúcstechnológiás audiotermékeket gyártó dán Bang & Olufsen a bemutatótermeiben most egyedi kampánnyal hívja fel a figyelmet termékük időtlen dizájnjára és professzionális kialakítására. A Beolab 18 vezeték nélküli hangszóró széles hangszórásával kristálytiszta, részletgazdag hangzással tölti meg a teret. A basszust a fizikai elhelyezéshez igazítja, az akusztikus lencse pedig a felsőbb frekvenciákat egyenletesen, 180 fokos vízszintes ívben szórja szét, így valóban páratlan otthoni audioélményben lehet részünk.

A vezeték nélküli kialakításnak köszönhetően egyszerűen felállítható, zavaró kábelrengeteg nélkül. Időtállósága, egyedi formája, a felhasznált csúcsminőségű anyagok és a korszerű műszaki megoldások kiemelik a piacon kapható hangszórók sokaságából. A minimalizmus jegyében kialakított letisztult, kifinomult megjelenése egyedi és lenyűgöző látványt nyújt. A Beolab 18 karcsú, elegáns tornyát elöl és oldalt is fa bordák borítják. Ezek a kézzel készített tölgy és dió lamellák nagy odafigyeléssel kerültek a hangszóróra: olyan szöget zárnak be, ami optimális hangeloszlást biztosít nem kívánt visszaverődés nélkül. A teteje és az alja fekete szövetborítást kapott, ami nemcsak a drivert rejti el, hanem a fa bordákat is remekül ellenpontozza. Stílusos megjelenésével bármely otthon díszévé válhat.

A Bang & Olufsen most különleges kedvezményt kínál mindazoknak, akik Beolab 18 hangszórót vásárolnak monomárkás üzleteik valamelyikében. De nemcsak a boltokban, hanem a kirakatokban is központi szerepet kapott az évfordulós termék prémium kialakítása. Páratlan hangminőségével kivívta az audioipar elismerését, így ma már a rangos Red Dot Award for Product Design díj büszke tulajdonosa. Most Ön is megnézheti közelebbről ezt a fantasztikus hangminőséget rejtő műalkotást, ráadásul különleges áron.

A Beolab 18 hangszóróról és a kapcsolódó ajánlatról további információ: https://bang-olufsen.hu/hangszorok/beolab-18

(x)