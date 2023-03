Semmire sem elég Vágó István nyugdíja: a kvízprofesszor a rezsit alig bírja kifizetni

"A nyugdíja felét elviszi a fűtésszámla" - vallotta be Vágó István. Az ország kvízprofesszora immár önkormányzati képviselő, ezért számos dologról, így kereseti lehetőségeiről is kénytelen volt lemondani.

Az ország kvízmestere volt az első vendége a Blikk Polihisztor című műsorának, ahol elárulta, minden bevételétől "megszabadult" azzal, hogy politikai tisztséget vállalt, ám a döntését így sem bánta meg. Arra a kérdésre, hogy önkormányzati képviselőként mennyire él jól, úgy reagált, bő kétszázezer forintot kap, illetve minimálbért a bizottsági munkájáért. Erre jön rá a 200 ezer forintos nyugdíja, aminek Vágó István szerint a felét elviszi a fűtésszámla.

A kvízceleb máig keresi a konfrontációt. A közelmúltban az egyik legismertebb közéleti csörtéje Puzsér Róberttel volt. Ezzel kapcsolatban kijelentette, nem igaz az a vád, hogy anno kiírták neki a megfektéseket a műsorban.

A Legyen Ön is milliomos!-ban megtiltották, hogy tudja a műsorvezető a választ. Be voltunk biztosítva a nagy nyeremények esetére: ha valaki elvitte a 40 milliót, a biztosító ennek egy részét fedezte. Ott ült a biztosító embere is, nehogy össze tudjak játszani a játékossal. A számítógépes termet, ahova 30 vagy 50 ezer kérdés be volt táplálva, fegyveres biztonsági őrök vigyázták

- magyarázta Vágó István.