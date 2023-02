Átalakul a Disney+ kínálata: elbúcsúzhatnak a magyar nézők kedvenc filmjeiktől és sorozataiktól

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Pár hónappal ezelőtt a Disney vezérigazgatói székében Bob Chapeket Bob Iger váltotta, akinek a jelek szerint nem lesz egyszerű dolga, ugyanis elődje két kézzel szórta a pénzt. Azt már korábban bejelentették, hogy a cég 7000 alkalmazottjától fog megválni, azonban most az is felmerült, hogy eladják a Hulu-ból a tulajdonjogaikat. Ezzel megfosztva a magyarokat rengeteg sorozattól és filmtől – számolt be az IGN.

2022 végén váltották le Bob Chapeket a Disney vezérigazgatói posztjáról Bob Igerre. Chapeknek sok elhibázott döntése volt, amelynek hatására Igernek nem lesz egyszerű dolga, amiről a 2023-as első pénzügyi negyedév értékelőjén beszélt, ahol többek között arról is szó volt, hogy világszerte 7000 alkalmazottól kénytelenek megválni. Ebbe a költségcsökkentésbe tartozik bele az is, hogy a cég valószínűleg kénytelen lesz eladni a részesedését a Hulu-ból. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ugyanis a Disney+ mellett a hazánkban kevésbé ismert Hulu és az anyacég tulajdona, bár a cég 1/3-a a Comcast tulajdonában van. Azonban itt jön a csavar: a két cég közötti szerződés értelmében ugyanis a Comcast bármikor kötelezheti a Disney-t arra, hogy felvásárolja a részét, illetve a Disney is vetélytársát arra, hogy eladja neki azt. A Hulu harmada viszont a szakértők szerint körülbelül 27,5 milliárd dollár lehet, amire a Disney háza táján történő megszorításokból kiindulva jelenleg nincs pénze a cégnek. Éppen ezért került szóba az, hogy Bob Iger eladná a többségi tulajdont a Comcasttel-nek. Egyelőre semmiről nem döntöttünk még, és nem fogok azon spekulálni, hogy mi leszünk-e azok, akik eladjuk a részünket, vagy mi vásároljuk fel az egészet. Ugyanakkor arra már utaltam korábban is, hogy vannak kétségeim a nem differenciált, általános szórakoztatóipari termékekkel kapcsolatban, különösen ebben a jelenlegi nagy versenyben, szóval ennek alaposan és a lehető legtárgyilagosabban utána fogunk járni. (...) Nyitottak leszünk mindenre – mondta el az évindítón a vezérigazgató. De mit is jelent ez a nézők számára pontosan? A Hulu sajnos nem érhető el minden országban, így nálunk se, ezért a Disney úgy hidalta át a problémát, hogy ezekben az országokban a Disney+-on nézhetjük meg a csatorna kínálatának egy részt. Tehát, ha a rivális cég végül kivásárolja a Disney-től a Hulu tulajdonjogait, akkor olyan filmektől köszönhetünk el, mint a Préda, a Rozalin, a Nem oké vagy a Darby és a holtak. Ezeken kívül pedig jónéhány sorozat is az áldozatául esne a történetnek.

Címlapkép: Getty Images

