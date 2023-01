Kihívója akadt a minden rekordot megdöntő sikerfilmnek: letaszíthatják a trónról az Avatart?

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Egy hónappal ezelőtt mutatták be James Cameron új filmjét, az Avatar második részét, aminek nézettsége magasan vezet a magyar mozikban hetek óta. Azonban a jelek szerint most kihívója akadt a magyarok kedvencének: Guy Ritchie új filmjét, a Fortune hadművelet - A nagy átverést mindössze 1 hete mutatták be, de máris 50 ezer magyar váltott rá jegyet. De más meglepetéseket is hozott az elmúlt egy hét a mozikban.

A hét elején számoltunk be arról, hogy a magyar mozikban a december 15-ei premierje óta magasan tarol az Avatar: A víz útja című film: december 29. és január 4. között 199 770-en voltak kíváncsiak a filmre, amivel több mint 445 millió forintot hozott a bemutatója utáni harmadik héten a konyhára. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A trónról pedig január 5-11 között sem sikerült letaszítani az Avatar második részét. 122 122-en váltottak rá jegyet, amivel egy hét leforgása alatt körülbelül 281 millió forintot termelt. Bár ez jóval elmarad az eddigiektől, de még így is magasan vezeti a nézettségi listát Magyarországin, hiszen a második helyen nyitó Guy Ritchie film, a Fortune hadművelet alig több mint 99 millió forint bevétellel nyitott (a film preimierje január 5-én, csütörtökön volt), miközben 48 496-an látták a filmet. A Csizmás, a kandúr: az utolsó kívánság ezzel egy helyet lentebb került az eheti top 10-es listán: bár közel 56 millió forintot hozott és 29 025-en váltottak rá jegyet, de ez már csak a harmadik helyre volt elég 5 héttel a bemutató után. A Csizmás, a kandúr-t követi a sorban az I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston története, amire 20 171-en voltak kíváncsiak és 40 millió forintot termelt. Az ötödik helyen nyitott az 1 héttel ezelőtt bemutatott Gátlástalan örökösök, amit 6949-en láttak január 5. és 11. között, így picivel több mint 14 millió forintot hozott a konyhára. A 6. helyre került ezzel a Beugró a Paradicsomba, ami azért is különleges, mert 14 héttel a premier után még mindig a legnézetebb 10 film között van azzal, hogy több mint 10 millió forintot termelt és 7044-en elmentek megnézni. A hetedik helyen a szintén január 5-én bemutatott Léna és Hógolyó áll: 5453-an nézték meg és több mint 10 millió forintot hozott a mozikban. A nyolcadik helyre került ezzel Az új játék című film, ami körülbelül 7,5 millió forintot termelt azzal, hogy 3676-an elmentek megnézni. Őt követi szorosan a sorban 3843 látogatóval a Nyolc hegy című olasz dráma, ami körülbelül 6,5 millió forintot hozott. A jelek szerint viszont az emberek továbbra is kíváncsiak a karácsonyi filmekre, ugyanis a tizedik helyre került ezzel a múltheti nyolcadik helyezett, a Teddy mackó karácsonya. A családi filmre január 5. és 11. között 3071-en voltak kíváncsiak, és majdnem 6 millió forintot hagytak ott a látogatók a kasszákban.

Címlapkép: Getty Images

