Ezek voltak a legnézettebb filmek 2022-ben: te hányat láttál közülük?

Talán még sosem válogathattak a magyarországi nézők olyan gigászi filmes felhozatalból, mint a tavalyi évben. A COVID után a mozik is magukhoz tértek, a streaming robbanás pedig végképp nagyot dobott a kínálaton. A Magyar Filmadatbázis most nyilvánosságra hozta az egyes filmadatlapok megtekintési adatait, ami egészen meglepő eredményt hozott. A TOP 10-ben az első két helyen két romantikus Netflix-film – a Bíbor szívek és a Két világ között – áll és csupán a harmadik helyen végzett a Top Gun 2, ám ha a nézők értékeléseit vesszük alapul, Joseph Kosinski akciófilmje 87%-kal az első helyen áll.

2022 igazi filmes dömpinggel árasztotta el a hazai nézőket. Miközben a nagy stúdiók továbbra is szállították a kasszasikervárományos filmeket, hatalmas robbanás volt tapasztalható a streaming piacon. Alaposan lerövidült a mozis premier és a streaminges megjelenés közötti ablak, a Netflix talán még soha ennyi produkciót nem jelentetett meg és az Apple TV+ és az Amazon Prime is bőséges néznivalóval látta el a magyar közönséget. Mindeközben tavaly elindult a Disney+, megérkezett Magyarországra az HBO Max, az év végén startolt az RTL+, megújult a Telekom TVGO és sok esetben a nagy streaming szolgáltatók előtt hozta a friss mozis megjelenéseket VOD-ra.

A Magyar Filmadatbázis most nyilvánosságra hozta az egyes filmadatlapok megtekintési adatait, azaz, hogy tavaly melyik film adatlapjára hányan kattintottak. A portál leírása alapján a toplistára csak azok a 2022-ben bemutatott filmek kerültek, melyek legalább 100 értékelést kaptak a felhasználóktól. Ez alapján egészen meglepő eredmény született: a legtöbben a kevéssé ismert Sofia Carson és Chosen Jacobs főszereplésével készült Bíbor szívek (Purple Hearts) című romantikus filmre voltak kíváncsiak, melyben egy feltörekvő zenészcsaj váratlan módon találja meg az igaz szerelmet egy katona karjaiban. Akik megnézték, szerették Elizabeth Allen Rosenbaum alkotását, hisz 76%-osra értékelték, amivel a film az értékelések alapján épp csak lecsúszott a dobogóról.

A második helyen szintén egy Netflix-film, a Két világ között (The In Between) végzett, melyben egy fiatal lány túlél egy autóbalesetet, amiben meghal a barátja. Ezután úgy gondolja, hogy a fiú megpróbál kapcsolatba lépni vele a túlvilágról. Az első helyezetthez hasonlóan ismeretlen alkotógárda könnyfakasztó sztoriját láthattuk, mely az értékelések tekintetében 75%-kal a megosztott 5. helyen áll.

Ez alapján úgy tűnik, 2022-ben a nézők legjobban a szerelemre vágytak, még ha nem is a legnagyobb sztárok megformálásban jutottak a szívre ható élményhez.

A filmadatlapok megtekintési adatai alapján csupán a harmadik helyen végzett Joseph Kosinski blockbustere, a Top Gun: Maverick, viszont a legtöbb és legmagasabb értékelést - 87% - ez a film kapta, így a portál adatainak alapján a hazai nézők szerint a Top Gun 2 volt az év legjobb filmje.

A negyedik helyen Az elveszett város végzett Sandra Bullockkal a főszerepben, bár a tetszési indexe ennek a filmnek volt a legalacsonyabb, csupán 64%. Végül az ötödik legkeresettebb filmnek bizonyult csupán az Avatar: A víz útja, ám 80%-kal lett ez a harmadik legjobb film a hazai nézők körében.

A hatodik helyen egy újabb Netflix – és egy újabb, ezúttal spanyol romantikus – film, Az ablakomon át áll.

Végül a felsorolásból nem maradhat ki a Columbia Pictures Ahol a folyami rákok énekelnek című, romantikus elemekben is bővelkedő felnövéstörténete, melynek bár adatlapját csak a hetedik leggyakrabban tanulmányozták a nézők, azok, akik megnézték, a harmadik legjobb filmnek ítélték. Ezek alapján az rajzolódik ki, hogy meglehet a streaming tartalmak előre törtek a nézettségi listákon, a közönség tetszését még mindig a hollywoodi alkotások nyerik el leginkább. A 8., 9. és 10. helyen olyan sikerfilmek végeztek, mint a szintén netflixes Hétvégi kirándulás, a Fekete telefon és Brad Pitt akciófilmje, A gyilkos járat.