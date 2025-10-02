Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, csütörtökön
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Immár a ötödik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.
A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 319 millió forint.
A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 40. játékhéten, csütörtökön:
6; 14; 15; 23; 25; 41.
Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 41. játékhét következő sorsolásán már 403 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
Nyeremények:
- 5 találat: 538 840 forint
- 4 találat: 9 430 forint
- 3 találat: 3150 forint
