Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, csütörtökön

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?

Immár a ötödik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.

A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 319 millió forint.

A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 40. játékhéten, csütörtökön:

6; 14; 15; 23; 25; 41.

Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 41. játékhét következő sorsolásán már 403 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

Nyeremények:

5 találat: 538 840 forint

4 találat: 9 430 forint

3 találat: 3150 forint

