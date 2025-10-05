A humorista tévedett az adótartozásával kapcsolatban, és már az élelmiszert, gyógyszert is nehezen tudja megfizetni.
A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 40. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 400 milliós főnyereményt!
A Hatoslottó játékában 6 számot kell egy adott játékmezőn megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább három olyat kihúznak, melyeket mi is jelöltünk. Ha mindet kihúzzák, akkor miénk a főnyeremény, amely a 40. heti, vasárnapi sorsoláson 403 millió forint.
Szeptember elejével vezette be a dupla sorsolást a Szerencsejáték Zrt., vagyis a megszokott vasárnapi mellett már csütörtökön is van egy sorsolás. Ez néhány napja nem hozott telitalálatot: itt olvashatod el, milyen számokat hozott.
A Hatoslottó nyerőszámai a 40. heti, vasárnapi sorsoláson a következők:
4; 7; 19; 24; 30; 33
A Hatoslottón a 40. héten sem volt telitalálat, így a következő, 41. héten már 475 millió forintot lehet ezen a játékon nyerni.
További nyeremények:
- 3 találat: 2 185 Ft
- 4 találat: 4 950 Ft
- 5 találat: 178 830 Ft
A Joker nyerőszámai a 40. héten a következők voltak:
4 9 6 8 2 6
Ezen a játékhéten (40.) volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 41 779 740 forintot nyert! A következő sorsoláson 31 millió forintot lehet nyerni ezen a játékon.
További nyeremények:
- 2 találatos: 4 532 db, 2 500 Ft
- 3 találatos: 415 db, 25 000 Ft
- 4 találatos: 40 db, 250 000 Ft
- 5 találatos: 5 db, 2 500 000 Ft
