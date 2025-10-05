2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
fehér golyók számokkal a lottójátékhoz.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, vasárnap

Pénzcentrum
2025. október 5. 16:07

Kihúzták a Hatoslottó 40. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 400 milliós főnyereményt!

A Hatoslottó játékában 6 számot kell egy adott játékmezőn megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább három olyat kihúznak, melyeket mi is jelöltünk. Ha mindet kihúzzák, akkor miénk a főnyeremény, amely a 40. heti, vasárnapi sorsoláson 403 millió forint.

Szeptember elejével vezette be a dupla sorsolást a Szerencsejáték Zrt., vagyis a megszokott vasárnapi mellett már csütörtökön is van egy sorsolás. Ez néhány napja nem hozott telitalálatot: itt olvashatod el, milyen számokat hozott.

A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, csütörtökön
EZ IS ÉRDEKELHET
A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, csütörtökön
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámai a 40. heti, vasárnapi sorsoláson a következők:

4; 7; 19; 24; 30; 33

A Hatoslottón a 40. héten sem volt telitalálat, így a következő, 41. héten már 475 millió forintot lehet ezen a játékon nyerni.

További nyeremények:

  • 3 találat: 2 185 Ft
  • 4 találat: 4 950 Ft
  • 5 találat: 178 830 Ft

A Joker nyerőszámai a 40. héten a következők voltak:

4 9 6 8 2 6

Ezen a játékhéten (40.) volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 41 779 740 forintot nyert! A következő sorsoláson 31 millió forintot lehet nyerni ezen a játékon.

További nyeremények: 

  • 2 találatos: 4 532 db, 2 500 Ft
  • 3 találatos: 415 db, 25 000 Ft
  • 4 találatos: 40 db, 250 000 Ft
  • 5 találatos: 5 db, 2 500 000 Ft

Címlapkép: Getty Images
