Elképesztő világsztár érkezik Budapestre: már meg is van, mikor indul a jegyvásárlás

Húsz év után második budapesti koncertjére készül Eric Clapton. A legendás brit gitáros-énekes 2026. május 2-án az MVM Dome-ban fog fellépni.

A többszörös Grammy-díjas zenész, minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa eddigi hatvanéves pályafutása során egyetlen egyszer játszott a magyar fővárosban, 2006-ban a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet.

Jövő tavasszal a hétfőn bejelentett európai turnéja keretében tét vissza - közölte a szervező Live Nation hétfőn. Szintén most derült ki, hogy november 21-én kiadják Clapton 1989-es lemeze, a Journeyman újramaszterelt változatát, amelyen négy bónuszdal is szerepelni fog, amelyek az eredeti stúdiófelvételekből kerültek elő. A jegyelővétel holnap, azaz 2025. okt. 7. 11 órakor kezdődik.

Már meg is jelent a korábban kiadatlan, Jerry Williams által írt Forever című dal és klip is. A Journeyman frissített verzióján olyan örökzöld slágerek találhatók, mint a Pretending, a Bad Love és a Running on Faith, az albumon közreműködött George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall, Robert Cray és még sokan mások. Eric Clapton legutóbbi albuma, a Meanwhile tavaly októberben jelent meg. A tizennégy dalos anyagon hat eddig nem hallott felvétel található, és olyan művészekkel hallhatóak rajta, mint Jeff Beck, Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago és Simon Climie.

A hétfőn bejelentett jövő évi európai koncertek az idei sikeres amerikai turné folytatásai, amelynek keretében teltház előtt játszott többek között a New York-i Madison Square Gardenben is. A rockzene történetének egyik legnagyobb hatású zenésze, az idén 80 éves Eric Clapton 1963-ban kezdte pályafutását a Yardbirds együttessel.

A hatvanas években John Mayall Bluesbreakersében, a Creamben, a Blind Faith-ben, majd a Derek and The Dominos együttesben lett világhírű, 1970-tól kezdte szólókarrierjét, amelynek fantasztikus csúcsai és mélypontjai egyaránt voltak. Ő az egyetlen zenész, aki háromszor is bekerült a Rock And Roll Hírességek Csarnokába (sorrendben a Yardbirds, a Cream tagjaként, végül szólóban), 18 alkalommal kapott Grammyt, a Rolling Stone magazin minden idők legnagyobb gitárosának listáján csak egykori jó barátja, Jimi Hendrix előzte meg. Bár karrierje során többször váltott stílust, zenéje megőrizte a blues hagyományait, a legemlékezetesebbek azok a stúdió- és koncertalbumai maradtak, amelyeken fekete blues-mestereinek nyomdokán haladva muzsikált.