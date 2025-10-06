2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nyilvános előadás a színpadon Mikrofon a színpadon a nézőtér hátterében. Sekély mélységélesség. Élő zenei háttér. Mikrofon és színpadi fények
Szórakozás

Kétszer akkora bajban van Galla Miklós, mint hitte: újra a rajongóihoz fordult

Pénzcentrum
2025. október 6. 09:22

Galla Miklós újra a közösségi oldalán kért segítséget, miután kiderült: kétszer akkora adótartozása van, mint korábban gondolta. A humorista elmondása szerint már a mindennapi megélhetése is veszélybe került, és festményeit is áruba bocsátaná.

Újra a nyilvánossághoz fordult Galla Miklós, aki közösségi oldalán közölte: a korábban gondoltnál jóval nagyobb, kétszeres adótartozás terheli. „Köszönöm az adományokat. Sajnos még többre van szükségem. Amióta a legutóbbi posztomat írtam, kiderült, hogy kétszer annyi az adótartozásom, mint hittem. Kérem, segítsetek” – írta a Facebookon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A humorista hozzátette, hogy festményeit is eladná, és egyik alkotását be is mutatta a követőinek. Korábban már Laár Andráshoz hasonlóan a közönségétől kért anyagi támogatást, mivel – mint mondta – az élelmiszerre, gyógyszerre és közüzemi számlákra sem maradt elegendő pénze.

A Blikknek adott interjúban Galla hangsúlyozta, hogy nem érzi szégyennek, hogy segítséget kér: „Egyszerűen már a napi betevőre sincs pénzem, nem beszélve a gyógyszereimről és a közüzemi számláimról.” Elmondása szerint eddig barátai segítették ki, de tartozásait már nekik sem tudja visszafizetni.

„Van egy listám, abban vezetem, hogy kinek mennyivel tartozom. Kinek többel, kinek kevesebbel, de összesen több százezer forintról van szó” – tette hozzá.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Galla Miklós és Laár András 1986-ban alapították meg a L’art pour l’art Társulatot, de viszonyuk később megromlott. A két művész végül évekkel később, az RTL kamerái előtt beszélte át közös múltját, békülési szándékkal.
Címlapkép: Getty Images
#adósság #adótartozás #anyagi helyzet #adóhivatal #szórakozás #festmény #megélhetés #segítség #művészet #anyagiak #humorista #laár andrás #galla miklós

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:54
09:51
09:45
09:38
09:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
2025. október 5.
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
2025. október 4.
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
1 hónapja
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot
4
3 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
5
2 hete
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bruttó érték
gyakorlatilag: újérték, de a biztosítói ujjérték-fogalmunktól azonban annyiban eltér, hogy azaz eredeti beszerzés, vagy az eredeti létesítés időpontjában rögzített újérték, nem pedig a biztosítási kockázatviselés időszakában, vagy tartama alatt létező ismételt újrabeszerzéskori újérték.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 09:11
Hihetetlen Otthon Start trükköt találtak: százmilliókat lehet kaszálni rajta, bárkinek beválhat
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 08:50
Elismerte Orbán Viktor, inog a minimálbér-emelés: komoly tárgyalások várnak a kormányra?
Agrárszektor  |  2025. október 6. 09:02
Áll a bál Kínában: ezzel etették a népet