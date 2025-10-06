Kihúzták a Hatoslottó 40. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 400 milliós főnyereményt!
Kétszer akkora bajban van Galla Miklós, mint hitte: újra a rajongóihoz fordult
Galla Miklós újra a közösségi oldalán kért segítséget, miután kiderült: kétszer akkora adótartozása van, mint korábban gondolta. A humorista elmondása szerint már a mindennapi megélhetése is veszélybe került, és festményeit is áruba bocsátaná.
Újra a nyilvánossághoz fordult Galla Miklós, aki közösségi oldalán közölte: a korábban gondoltnál jóval nagyobb, kétszeres adótartozás terheli. „Köszönöm az adományokat. Sajnos még többre van szükségem. Amióta a legutóbbi posztomat írtam, kiderült, hogy kétszer annyi az adótartozásom, mint hittem. Kérem, segítsetek” – írta a Facebookon.
A humorista hozzátette, hogy festményeit is eladná, és egyik alkotását be is mutatta a követőinek. Korábban már Laár Andráshoz hasonlóan a közönségétől kért anyagi támogatást, mivel – mint mondta – az élelmiszerre, gyógyszerre és közüzemi számlákra sem maradt elegendő pénze.
A Blikknek adott interjúban Galla hangsúlyozta, hogy nem érzi szégyennek, hogy segítséget kér: „Egyszerűen már a napi betevőre sincs pénzem, nem beszélve a gyógyszereimről és a közüzemi számláimról.” Elmondása szerint eddig barátai segítették ki, de tartozásait már nekik sem tudja visszafizetni.
„Van egy listám, abban vezetem, hogy kinek mennyivel tartozom. Kinek többel, kinek kevesebbel, de összesen több százezer forintról van szó” – tette hozzá.
Galla Miklós és Laár András 1986-ban alapították meg a L’art pour l’art Társulatot, de viszonyuk később megromlott. A két művész végül évekkel később, az RTL kamerái előtt beszélte át közös múltját, békülési szándékkal.
Ismét szabálytalan parkoláson kapták Kern Andrást, a beszámoló szerint ezúttal a piroson is áthajtott.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt.
Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.
A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla más élményt nyújt
Teszten a megújult Nagyi Titka pizzaliszt: tényleg csak méregdrága olasz lisztből lehet kortárs pizzát sütni?
Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket.
Kiemelkedően szerencsés volt az elmúlt 4 hét a Napi Mázli játékosainak: kilenc alkalommal 20 millió forintot vihettek haza a jó tippekkel.
Bár októberben nem lesz a szeptemberi teljes holdfogyatkozáshoz hasonlóan látványos égi esemény, mégis lesz miért az éjszakai égboltot kémlelni!
Kihúzták a Skandináv lottó 40. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a majdnem 300 milliós főnyereményt?
Laár András után Galla Miklós is rajongóihoz fordult segítségért.
Az első Simpsons-film 2007 júliusában került a mozikba, és több mint 500 millió dolláros bevételt hozott világszerte.
Albert Péter, a Budapest Park vezérigazgatója szerint a közönség összetétele, viselkedése és elvárásai látványosan változnak.
Különleges természeti jelenségek kápráztatták el a megfigyelőket kedden.
A hét első felében erősen és közepesen felhős időszakok váltják egymást, a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.
"A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat." - hangsúlyozta a párt.
Egy ember és egy társadalom egészségét leginkább a jókedv, a nevetés, a humor, a nyitottság és a felszabadultság jelzi.
Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Max (korábban HBO Max) több csomaggal és kedvezménnyel elérhető. Összefoglaltuk az árakat, a lehetőségeket és azt is, hogyan mondható le az előfizetés.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/39. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson sem volt telitalálat.
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Netflix ma már szinte minden háztartásban ismert streaming szolgáltatás, de sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerülnek az egyes csomagok vagy, hogy lehet egyszerűen lemondani.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
