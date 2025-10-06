Kétszer akkora bajban van Galla Miklós, mint hitte: újra a rajongóihoz fordult

Galla Miklós újra a közösségi oldalán kért segítséget, miután kiderült: kétszer akkora adótartozása van, mint korábban gondolta. A humorista elmondása szerint már a mindennapi megélhetése is veszélybe került, és festményeit is áruba bocsátaná.

Újra a nyilvánossághoz fordult Galla Miklós, aki közösségi oldalán közölte: a korábban gondoltnál jóval nagyobb, kétszeres adótartozás terheli. „Köszönöm az adományokat. Sajnos még többre van szükségem. Amióta a legutóbbi posztomat írtam, kiderült, hogy kétszer annyi az adótartozásom, mint hittem. Kérem, segítsetek” – írta a Facebookon.

A humorista hozzátette, hogy festményeit is eladná, és egyik alkotását be is mutatta a követőinek. Korábban már Laár Andráshoz hasonlóan a közönségétől kért anyagi támogatást, mivel – mint mondta – az élelmiszerre, gyógyszerre és közüzemi számlákra sem maradt elegendő pénze.

A Blikknek adott interjúban Galla hangsúlyozta, hogy nem érzi szégyennek, hogy segítséget kér: „Egyszerűen már a napi betevőre sincs pénzem, nem beszélve a gyógyszereimről és a közüzemi számláimról.” Elmondása szerint eddig barátai segítették ki, de tartozásait már nekik sem tudja visszafizetni.

„Van egy listám, abban vezetem, hogy kinek mennyivel tartozom. Kinek többel, kinek kevesebbel, de összesen több százezer forintról van szó” – tette hozzá.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Galla Miklós és Laár András 1986-ban alapították meg a L’art pour l’art Társulatot, de viszonyuk később megromlott. A két művész végül évekkel később, az RTL kamerái előtt beszélte át közös múltját, békülési szándékkal.