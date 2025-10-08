A nemzetközi irodalmi sajtó szerint egy magyar lehet az egyik legnagyobb esélyese a rangos elismerésnek.
Nyugdíjba vonulásáról vallott Korda György: hamarosan tényleg abbahagyja a legendás énekes?
Korda György immár 68 éve áll színpadon. Most elárulta, meddig tervez még a szakmában maradni.
Korda György immár 68 éve áll színpadon, ami szinte páratlan az énekesek körében. A legendás énekess most elátrulta, meddig tervez még a színpadon.
Egy pillanat alatt elszállt ez a több évtized és még minimum két évet szeretnék színpadon tölteni, de ez nem rajtam múlik. Hanem azon, hogy a közönség akar-e látni, hallani minket. Ha igen, akkor biztos, hogy a színpadról fogok felmenni oda, az égbe!
- mondta a Story Magazinnak Korda György. December 6-án indul a Csináljuk a fesztivált! című műsor új, vagyis az ötödik évada, a zsűriben pedig idén is ott ül majd feleségével, Balázs Klárival.
Korábban kiderült, sem Magyarországon, sem a nemzetközi színtéren nincs olyan neves férfi énekes, aki hét évtizeden át, megszakítás nélkül aktívan koncertezett volna. Ezzel Korda György akár a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülhetne.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Mégsem áll le 2026 elején az Akvárium Klub, a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatokat sikerült nyárra ütemezni.
Húsz év után második budapesti koncertjére készül a legendás brit gitáros-énekes.
Az előfizetőknek kiküldött tájékoztató alapján 2025. november 6-tól emelkedik az HBO Max havi díja, és frissülnek a szolgáltatás feltételei is.
Ismét szabálytalan parkoláson kapták Kern Andrást, a beszámoló szerint ezúttal a piroson is áthajtott.
A humorista tévedett az adótartozásával kapcsolatban, és már az élelmiszert, gyógyszert is nehezen tudja megfizetni.
Kihúzták a Hatoslottó 40. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 400 milliós főnyereményt!
Az egykori felnőttfilmes rendező kötetlen beszélgetéseket tart saját magával, így az érdeklődők sok mindent megtudhatnak a pornófilmek világáról.
Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán.
Lássuk, ezen a héten volt-e telitalálat, elviszik-e az 1,522 milliárd forintos főnyereményt?
Nem igazán volt nagy kasza az Eurojackpot pénteki számhúzása a magyar játékosoknak: az első négy nyerőosztályában egyetlen magyar sincs.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt.
Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.
A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla más élményt nyújt
Teszten a megújult Nagyi Titka pizzaliszt: tényleg csak méregdrága olasz lisztből lehet kortárs pizzát sütni?
Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket.
Kiemelkedően szerencsés volt az elmúlt 4 hét a Napi Mázli játékosainak: kilenc alkalommal 20 millió forintot vihettek haza a jó tippekkel.
Bár októberben nem lesz a szeptemberi teljes holdfogyatkozáshoz hasonlóan látványos égi esemény, mégis lesz miért az éjszakai égboltot kémlelni!
Kihúzták a Skandináv lottó 40. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a majdnem 300 milliós főnyereményt?
Laár András után Galla Miklós is rajongóihoz fordult segítségért.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát