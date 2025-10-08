2025. október 8. szerda Koppány
Budapest, 2025. február 1. Csorba Lóci (b) és Korda György (elöl, j4) a Csináljuk a fesztivált! címû mûsor 4. évad tizedik, döntõ adásának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) óbudai stúdiójában
Szórakozás

Nyugdíjba vonulásáról vallott Korda György: hamarosan tényleg abbahagyja a legendás énekes?

Pénzcentrum
2025. október 8. 14:34

Korda György immár 68 éve áll színpadon. Most elárulta, meddig tervez még a szakmában maradni.

Korda György immár 68 éve áll színpadon, ami szinte páratlan az énekesek körében. A legendás énekess most elátrulta, meddig tervez még a színpadon.

Egy pillanat alatt elszállt ez a több évtized és még minimum két évet szeretnék színpadon tölteni, de ez nem rajtam múlik. Hanem azon, hogy a közönség akar-e látni, hallani minket. Ha igen, akkor biztos, hogy a színpadról fogok felmenni oda, az égbe!

- mondta a Story Magazinnak Korda György. December 6-án indul a Csináljuk a fesztivált! című műsor új, vagyis az ötödik évada, a zsűriben pedig idén is ott ül majd feleségével, Balázs Klárival.

Korábban kiderült, sem Magyarországon, sem a nemzetközi színtéren nincs olyan neves férfi énekes, aki hét évtizeden át, megszakítás nélkül aktívan koncertezett volna. Ezzel Korda György akár a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülhetne.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
