A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt.
Megint húztak az Eurojackpoton: lássuk, mennyit kaszáltak a magyarok a szuperlottón!
Nem igazán volt nagy kasza az Eurojackpot pénteki számhúzása a magyar játékosoknak: az első négy nyerőosztályában egyetlen magyar sincs.
Az Eurojackpot játékában egy adott játékmezőn 5 számot kell megjelölnünk az "A" mezőn található ötvenből, valamint kettőt a "B" mező tizenkét számából. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak (1+2, illetve 2+1 arányban). Ha pedig minden számot pontosan eltaláltunk, akkor miénk a főnyeremény.
Az Eurojackpot 40. heti, pénteki sorsolásán az alábbi számokat húzták ki:
1; 2; 7; 21; 27; 8; 12
Az Eurojackpot 40. heti, pénteki sorsolásán senki nem ért el telitalálatot, ami azt jelenti, hogy a főnyeremény a jövő keddi sorsoláson már 36 millió euró, vagyis átszámítva 14 milliárd forint lesz.
A magyarok most nem kaszáltak milliós összegeket: a legjobban az V. nyerőosztályban lévők jártak, akik 106 ezer forintot nyertek az európai szuperlottón.
