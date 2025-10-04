2025. október 4. szombat Ferenc
10 °C Budapest
Ez a kép a Lottery Balls sorozathoz tartozik.
Kvíz

Megint húztak az Eurojackpoton: lássuk, mennyit kaszáltak a magyarok a szuperlottón!

Pénzcentrum
2025. október 4. 09:00

Nem igazán volt nagy kasza az Eurojackpot pénteki számhúzása a magyar játékosoknak: az első négy nyerőosztályában egyetlen magyar sincs.

Az Eurojackpot játékában egy adott játékmezőn 5 számot kell megjelölnünk az "A" mezőn található ötvenből, valamint kettőt a "B" mező tizenkét számából. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak (1+2, illetve 2+1 arányban). Ha pedig minden számot pontosan eltaláltunk, akkor miénk a főnyeremény.

Az Eurojackpot 40. heti, pénteki sorsolásán az alábbi számokat húzták ki:

1; 2; 7; 21; 27; 8; 12

Az Eurojackpot 40. heti, pénteki sorsolásán senki nem ért el telitalálatot, ami azt jelenti, hogy a főnyeremény a jövő keddi sorsoláson már 36 millió euró, vagyis átszámítva 14 milliárd forint lesz. 

A magyarok most nem kaszáltak milliós összegeket: a legjobban az V. nyerőosztályban lévők jártak, akik 106 ezer forintot nyertek az európai szuperlottón.

Címlapkép: Getty Images
