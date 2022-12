Atyaég! Ennyibe kerülnek a szilveszteri luxusvacsorák idén: ki engedheti ezt meg magának?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rohan az infláció, egyre drágábbak az élelmiszerek, az éttermek energiaköltségei a plafonon vannak, közben híján vannak a munkaerőnek: mindez pedig meglátszik az áraikon is. Aki úgy dönt, hogy idén az óévet egy felkapott fővárosi vendéglőben búcsúztatja, annak mélyen, nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia: 80-90 ezer forintot is elkérhetnek egy jó minőségű, 4-6 fogásos pezsgős vacsoráért, de megtaláltuk Budapest talán legdrágább szilveszteri buliját is, ahol egy fő közel 130 ezer forintért ehet, ihat, táncolhat.

Habár még egy jó hónap hátra van szilveszterig, az igazán élelmesek már november végén, december elején bebiztosítják, legyen hol átünnepelniük magukat az új évben. Már csak azért sem árt sietni, mert nyár végén, ősz elején több szálloda, étterem is bejelentette, hogy bezár, így értelemszerűen kevesebb a hely. Sőt, lehet hogy sok helyet utoljára látogathatunk meg, hiszen a várakozások szerint a sűrű, és anyagilag jövedelmező ünnepi szezon után, januárban, amikor látványosan lecsökken a forgalom, sokan dönthetnek majd az ideiglenes, vagy akár a végleges bezárás mellett. A kormány november közepén bejelentett mentőcsomagja enyhíthet ugyan a szorításon, de ahhoz kevés, hogy a 6-8-szorosára emelkedett energiaköltségeket kompenzálni tudja. A 4 százalékos turisztikai fejlesztési hozzájárulás, a több százezer forintos beruházást igénylő kötelező adatközlés határidejének újabb módosítása, a SZÉP kártya zsebeinek eltörlése nincs arányban azzal, ha egy vállalkozó a korábbi 400 ezres gázszámlája helyett 3,5 milliót fizet már. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi inflációs környezetben a vásárlóerő az ünnepi, amúgy is szerényebb kiköltekezés után egészen biztosan tovább zuhan, az embereknek januártól végképp nem lesz pénze étterembe járni. De nézzük, hová érdemes, amíg még lehet elmenni 2022 szilveszterén. A Gundel A Gundel étterem különleges menüsorokkal várja a vendégeket Szilveszter ünnepén. A különleges vacsorát élő zongora zene kíséri a vacsora alatt, mellette cigányzenekar zenél óránként. Az ételeket válogatott minőségi borokkal / pezsgővel kínálják. A vacsora ára 76 475 forint fejenként, mely már tartalmazza a 15%-os szervízdíjat. vendégváró: Gundel vaj és Mangalica zsírhab friss kovászos kenyérrel

előétel: libamáj pástétom birsalma lekvárral, füstölt dióval, barchesszal +Malac kocsonya fűszeres

malac remoulade-val

leves: rozmaringos savanyú káposzta leves confitált lóbabbak, kaviáros ropogóssal

főétel: egészben sült mangalica karaj vargánya dödöllével, vörösboros sült szilva raguval

desszert: Valrhona csokoládé mousse ropogós mogyoróval és citrus lekvárral Jazz Szilveszter Aki szereti az igazán igényes és jó zenét, azt a Budapest Jazz Clubban idén is a legnépszerűbb előadók koncertjei, hajnalig tartó Jam Session és a klub gasztro csapata által megálmodott svédasztalos vacsora várja. Fellépnek: Ray Brown JR. Quartet, Elsa ValleE Quartet és a Rieger Attila Trio. A koncertek mellett éjfélkor pezsgővel, éjfél után pedig házi töltött káposztával kedveskednek vendégeinknek. Teljes estés jegy vacsorával 21:00-tól 43 ezer forint fejenként. A menü így fest: Korhelyleves

Kacsahúsos pástétom tésztában sülve

Narancsos répasaláta

Majonézes zellersaláta füstölt pisztránggal

Vegyes saláta, friss gyümölcsös vinaigrette

Párolt lazac paupiette vajas citrommártással, francia ratatouille, tagliatelle

Tejszínes borjúragu zöldségekkel és gombával, házi zöldfűszeres specli

Omlós konfitált kacsacomb, gratin burgonya Sütőtökös rizotto

"BJC" három csokoládés sütemény

Vaníliás flan édestésztában, piros gyümölcsös coulis

Lágy mangós sütemény Kempinski Szilveszteri Vacsora Budapest belvárosában exkluzív menükkel készülnek az óév búcsúztatására: Egy pohár Pol Roger Brut Réserve

Sárgaúszójú tonhal tataki, pácolt thai mangó, vörös miso, nori, edamame bab

Vargánya ravioli, szarvasgomba emulzió, alma-zeller hab

Posírozott homár, füstölt burgonya-póréhagyma emulzió, vízitorma, barna vaj vagy

Ausztrál wagyu marha, feketerizs, shiitake gomba, sütőtök, pak choi

Jivara csokoládégömb, birsalma, tonkabab mousse, pekándió morzsa, sóskaramell A 4-fogásos ünnepi menü választható borpárosítással az ÉS Bisztróban 54 ezer forint + borpárosítás: 16 ezer forint + 13% szervizdíj személyenként, összesen tehát 79 ezer forint. Ugyanitt, a Blu Fox Bárban is lesz egy könnyed Óévbúcsúztató éjszaka, 7-fogásos degusztációs menüvel, egy pohár pezsgővel és kreatív koktélpárosítással 21:00-23:30 között. Az ára 80 000 Ft + 13% szervizdíj személyenként, azaz 90 400 forint. Friss osztriga, Mignonette szósz, lime kaviár

Vörös quinoa, fodroskel, bébibrokkoli, tökmag, goji bogyó, avokádó, gránátalma

Atlanti tőkehal Ceviche, lime, gyömbér, koriander, espelette paprikapor

Pirított foie gras, briós toast, friss füge, lilahagymalekvár

Tonhal teriyaki, pak choi, illatos rizs, pirított fekete szezámmag

Wagyu marhahátszín, heirloom répa, újhagyma, ananász, pirított kesudió, whisky glazúr

Flambírozott Gundel palacsinta, Plantation XO, mályvacukor Silverline Hajós Vacsora A budapesti hajós városnézéssel és zongoraműsorral egybekötött szilveszteri vacsora felejthetetlen élményt ígér vendégeink számára. A 6 órás budapesti hajózás alatt egy 5fogásos vacsorát fogyaszthatunk el, és ha ablak melletti helyet szeretnénk, és a legnagyobb, gin-es italcsomagot, akkor egy főre ez az este nagyjából 128 ezer forintba kerül, attól függően melyik platformon foglaljuk le. Gálavacsora az ARAZ étteremben Exkluzív hatfogásos gálavacsorán vehezünk részt az ARAZ étteremben. A vacsora 19:00-kor egy pohár üdvözlőitallal veszi kezdetét, majd egész éjjel élő zene várja a vendégeket! Az estnek lesznek különleges fellépői is. Az ár tartalmaz 1 pohár üdvözlőitalt, a gálavacsorát, 1 üveg ásványvizet, 1 csésze kávét, valamint az éjféli büfét és 1 pohár pezsgőt éjfélkor. A gálamenü: Kacsamáj bon – bon, cékla, sült szilva, mangó, kalácsmorzsa

Kecskesajtos rizottó, rántott borjúláb

Vargányakrémleves, véreshurka ropogós

Makréla, turbolyás beluga lencse, sáfrányos pezsgőmártás

Mázas ír marhaoldalas, sütőtök paszta, préselt burgonya, pikáns borsókrém

Étcsokoládé mousse, citromkrém tarte, farkasbogyózselé A vacsora ára 68 880 forint fejenként, a borsor hozzá 16 100 forint, és számla végösszege 12%-os szervizdíjat tartalmaz majd, tehát 95 ezer forint tokkal vonóval. Interkontinental Szilveszteri Vacsora Corso Étteremben gazdag büfévacsorável várják a szilveszterezőket, amely tartalmazza a magyar, libanoni és nemzetközi szilveszteri ételekből összeállított ételeket is, valamint a helyi borok és sörök, üdítők, kávé, tea és welcome drinkként Laurent Perrier champagne fogyasztását. Élőzene 19:00 - 23:00 óra között lesz. A vacsora ára fejenként 59 ezer forint+ 13% szervizdíj, azaz 66 ezer forint. Dunai hajózás a Milleniumon Aki szívesebben hagyná el a szárazföldet, és inkább egy hajón ünnepelne, az töltheti az év utolsó éjszakáját a Dunán egy romantikus hajókázással. Több fogásos vacsora, korlátlan italfogyasztás és retro buli várja az érdeklődőket. Az 5 órás program este 9-kor indul és hajnali 2-ig tart. A normál jegy 60 ezer forintba kerül egy főnek, cserébe lesz retro buli és: Gulyásleves

Füstölt pisztráng tormás sajtkrémmel

Kacsa rilette fekete cseresznye lekvárral

Citrusos tepertőkrém mangalica kolbásszal és csemege uborkasalátával

Padlizsán tatár juhtúróval

Idény jellegű kevert saláta kétféle dresszinggel

Bazsalikomos kukorica saláta

Paradicsomos tésztasaláta

Egészben sült pulykamell kéksajt mártással

Mini töltött káposzta

Konfitált kacsacomb

Spenótos Lasagne

Mini pite variációk és pohárkrémek Legyen tánc! Aki az étel helyett inkább a bulira helyezné a hangsúlyt, azt menjen a Stifler Házba, ami egy amerikai stílusú, romkocsma hangulatú szórakozóhelye Budapesten. A rendezvényre való belépéshez belépő vagy asztalfoglalás szükséges. A GOLD asztalfoglalás 10 főre összesen 150 ezer forintba kerül, amelyben semmiféle fogyasztás nincs benne. Hi5 A belváros egyik szórakozóhelye a Gozsdu Udvar szomszédságában svédasztalos vacsorával, korlátlan itallal és bulival várja a vendégeket, két tánctéren. A svédasztalos vacsora jegy vásárlása korlátlan fogyasztást biztosít ételből-italból, ára 60 ezer forint fejenként. Éjjel 11-ig lehet enni, utána VHS Video Disco Party lesz. A menü ez lesz: Lazac tatár

Erdei gombaleves – szárított gombák

Tapas bár: tonhalkrém – humusz-vörös lencsekrém – fokhagymás garnéla – pita

Csáky rostélyos – vajas galuskaSült császár – pezsgős káposzta – parázsburgonya

Lazac steak – zöldség spagetti

Indiai sült lencsefőzelék – grillezett karfiol

Gesztenyepüré – szilvahab – arany amarena

Meggyes-mákos guba – dió – borsodó Jazz&Pop Szilveszter Swing ritmusokkal ünnepelheti az új évet, no és egy 6 fogásos vacsorával, aki a Jazz&Pop szilveszterre fizet be, ráadásul tombolahúzáson is részt vehet. Az est ára 32.990 Ft + 12,5% felszolgálási díj, összesen tehát 37 ezer forint fejenként. Az ételsor: Cékla carpaccio / ropogós saláták / mustáros vöröslencse

Tokaji borkrémleves / fahéjas hablabda

Borskéregben sült sertésszűz / aszaltmeggyes kecskesajt rétes

Citrom sorbet / bazsalikom

Bélszíntekercs / bacon / gyökérzöldség gratin

Céklás brownie / fehér csokoládé Szilveszter a Vogue hajón A jegy ára 49 ezer forint vagy 130 euró, amely tartalmazza a welcome drinket, a büféasztalos vacsorát, a listában felsorolt italokat (üdítő, ásványvíz, kávé, sör, bor) az éjféli pezsgőt a koccintáshoz és az újévi büféasztalos falatokat. Sztárfellépő és dj dobja fel az estét az ételsor mellett: Szarvasgombás, gesztenyés libamáj brülée, kandírozott birsalma

Lazactatár, avokádó, uborka, lilahagyma, fekete-fehér szezám

Antipasti (prosciutto, szalámi, grillzöldségsaláta, olívabogyó, sajt)

Füstölt kacsamell, ribizlidzsem

Zöldalma, kéksajt, kelkáposzta-saláta, mangó

Bélszín falatok, erdei gombamártás, édesburgonya-püré

Baconbe tekert pulykamellrolád, burgonyarétes, grillzöldség

Szarvascomb, fekete lencse, erdei gyümölcs

Mangalica karaj, galuskarizottó, grillezett cukkini, mustármag, jus

Branzino filé, cukorborsó rizottó, bébispenót, koktélparadicsom Symbol Szilveszter Étel, ital, zene és tánc a Symbol üvegtetős Gardenjében, ahol méltóképpen mulathatjuk át az év utolsó éjszakáját. Az öt fogásos vacsora és az ünneplés hangulatáról a Luxfunk Radio funky fellépői gondoskodnak! Éjfélkor konfetti ágyúval köszöntik 2023-at, majd újévi fogásokkal kínálják vacsoravendégeket, ezután pedig ünneplés hajnalig. Asztalfoglalás és belépőjegy árak vacsorával: DIAMOND 59 900 forint, GOLD 49 900 forint. A DIAMOND/GOLD belépőjegy tartalmazza az 5 fogásos vacsorát a kínált borokkal, korlátlan üdítőital és ásványvíz fogyasztást a vacsora ideje alatt, éjféli menüt, valamint belépést az összes programra és a VIP területre. Savanyított sütőtök kecskesajt habbal, oreóval

Füstölt pisztráng céklával, joghurttal és uborkával

Gyöngytyúk consommé fürjtojással, töltött tésztával

Szarvasgerinc vadas krémmel, aszalt szilvával, vargányával és tejfölgombóccal

Tiramisu tarte A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2022 Alig heverte ki a világ a pandémiát, februárban máris kitört az orosz-ukrán háború a szomszédunkban, emelkednek a vállalkozások és a háztartások energiaköltségei, nem mellesleg évtizedes rekordokat döntöget az infláció Magyarországon, egyes élelmiszerek pedig Európán belül nálunk emelkednek a legyorsabban. Egy ilyen mozgalmas, kiszámíthatatlan év végén kíváncsiak vagyunk hogy érzik magukat a magyarok, mi befolyásolja leginkább azt, hogy boldogok-e. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. A tavalyi év után idén is felmérjük, boldog nép-e a magyar. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK