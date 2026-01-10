Így csalja ki egy teljes élet vagyonát a ingatlanmaffia: sok magyar tragikus sorsra jut, ha erre nem figyelnek

Egy budapesti lakásvásárlás során a vevő a teljes vételár kifizetése után szembesült azzal, hogy az ingatlan sosem lehet az övé, mivel azt korábban bűncselekmény útján tulajdonították el a jogos tulajdonostól. A földhivatal utólag törölte a tulajdonosi láncban szereplő személyek bejegyzéseit, így a jóhiszemű vevő se pénzét, se lakását nem tudta megtartani.

Csilla (a név fiktív) 33 éves nő, aki hosszú évek alatt gyűjtött össze 33 millió forintot, hogy saját lakást vásárolhasson - mesélte el az áldozat a Telex riportjában.

2024-ben talált egy megfelelő, 35 négyzetméteres ingatlant Budapest XIII. kerületében. Óvatosan járt el: ingatlanos ügyvédet fogadott, többször ellenőrizte a tulajdoni lapot, és minden tőle telhetőt megtett a biztonságos vásárlás érdekében. Ennek ellenére a vételár kifizetése után kiderült, hogy a lakás sosem lehet az övé.

A dokumentumok szerint a Váci úti lakást a földhivatal nem jegyezte be Csilla nevére, sőt, az eladó tulajdonjogát is törölték utólag. Csilla tulajdonjog-bejegyzési kérelme széljegyre került, de két korábbi tulajdonos utólagos törlése után a földhivatal elutasította azt, arra hivatkozva, hogy a lakást nem az ingatlan jogos tulajdonosa adta el. A rendőrség tájékoztatása szerint az ingatlant bűncselekménnyel tulajdonították el a jogos tulajdonostól, majd többször továbbadták.

A tulajdoni lapok és a hatósági iratok alapján a következő történt: 2024 tavaszán vagy nyár elején ismeretlen elkövetők hamis adásvételi szerződéssel továbbadták László, az eredeti tulajdonos lakását Bélának. Júliusban András megvette a lakást Bélától, majd augusztusban Csilla adásvételi szerződést kötött Andrással, és kifizette a 33 millió forintos vételárat. Szeptember elején a rendőrség büntetőeljárásról szóló feljegyzést tett a tulajdoni lapra, és perfeljegyzés is felkerült, ami jelezte, hogy valaki megtámadta Béla tulajdonjogának bejegyzését.

Szeptember végén a földhivatal váratlanul törölte Béla, majd András tulajdonjogát, Csilla tulajdonjog-kérelmét pedig elutasították. A földhivatal indoklása szerint Béla tulajdonjogát azért törölték, mert azt tévesen jegyezték be. A lakás visszakerült László, az eredeti tulajdonos nevére. András és Csilla közigazgatási pert indítottak a földhivatali határozatok ellen, de a bíróság nem adott helyt a kereseteknek, megállapítva, hogy egyikük sem volt jogosult a lakás tulajdonjogára.

A bíróság ítéletét arra alapozta, hogy a Béla tulajdonjogát törlő határozatot nem támadták meg, így az jogerőssé vált. Érdekes módon ezt a határozatot csak az eredeti tulajdonos László és Béla lettek volna jogosultak megtámadni, de a későbbi vevők, András és Csilla részére a határozatot nem kézbesítették, így ők megtámadni sem tudták. Csilla polgári pert indított András ellen a 33 millió forint visszaszerzéséért, ez az eljárás még folyamatban van.

Csilla ügyvédje szerint példátlan esettel állnak szemben, mivel nincs jogi precedens arra, hogy valakinek egy ingatlan adásvételi szerződésének megkötése után visszamenőleg törlik a tulajdonjogát. Megkérdőjelezhető, hogy helyesen jártak-e el a földhivatalnál, hiszen a jogalkotók a jóhiszemű szerzők érdekét védik. A földhivatal elismerte, hogy Béla tulajdonjog-bejegyzése "bejegyzésre alkalmatlan okirat" alapján történt, de nem derült ki, pontosan mi volt a probléma a dokumentummal.

Jelenleg a rendőrség csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben. A nyomozás egyik feltevése szerint László lakását valaki az ő nevében eljárva és tudta nélkül adta el, így került bűncselekmény útján előbb Bélához, majd Andráshoz, aki ezután eladta Csillának. Nem világos, hogy a tulajdonosi láncon belül ki vehetett részt a bűncselekményben, de annyi biztos, hogy Csilla jóhiszemű vevőként pénz és lakás nélkül maradt.

Az ügy érdekessége, hogy miután a lakást visszajegyezték az eredeti tulajdonos, László nevére, ő látszólag mégsem örült a visszakapott ingatlannak. Eltartási szerződést kötött egy Gabriella nevű személlyel, aki a szakértők szerint korábban hasonló módon szerzett meg lakásokat. A Váci úti lakást jelenleg is Gabriella használja.

Csilla számára az ügy rendkívüli anyagi és érzelmi terhet jelent. A 33 millió forint elvesztése mellett további jelentős költséget jelentenek az üggyel járó kiadások, a peres eljárások illetékei. A pénz jelentős része örökségként maradt rá, miután elvesztette anyját és nagyszüleit, így különösen fájó számára a veszteség. Saját lakást azóta sem tudott vásárolni, továbbra is albérletben él.

Szakértők szerint ingatlanvásárlásnál érdemes figyelni a gyors tulajdonosváltásokra, és gyanús jelek esetén további információkat kérni az eladótól. Fontos a tulajdoni lap teljes változatának ellenőrzése is, amely tartalmazza az ingatlan előtörténetét. Hasonló ügyekben általában van valaki, aki végül nem kapja vissza a pénzét - ebben az esetben úgy tűnik, Csilla járt a legrosszabbul.