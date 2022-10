Visszatér Gundel-Takács Gábor legendás műsora: erre már szükség volt, rengetegen várták

Bejelentette a TV2, hogy milyen műsorokkal készül az elkövetkezendő hónapokban, így derült ki, hogy visszatér az Áll az alku Gundel-Takács Gáborral -- számolt be a 24.hu.

Az RTL bejelentése után a TV2 is elmondta, hogy milyen újdonságokra készül az elkövetkezendő hónapokra. Így tudtuk meg, hogy sokak nagy kedvence, az Áll az alku is új évaddal fog jelentkezni, a műsorvezető pedig természetesen újra Gundel-Takács Gábor lesz.

Ezen kívül kiderült, hogy a TV2 Csoport hosszútávú megállapodást kötött a The Walt Disney Company-val, így a Disney legújabb filmjei (The Kings’Man, Free Guy) mellett már az olyan klasszikusokat is a csatornán nézhetünk majd meg, mint a Die Hard, vagy a Jégkorszak. Ezen kívül sorozatokból se lesz hiány, hiszen a TV2 Csoport égisze alatt nézhetjük ezentúl a Gyilkos elméket, a Castle-t és a Szellemekkel suttogót is a Modern csalás és a Family Guy mellett.