Bejelentették az RTL nagy dobását: új szolgáltatással tarolnák le Magyarországot

Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója arról számolt be, hogy az idén 25 éves csatorna hamarosan elindítja az RTL+ nevű streaming-szolgáltatást, ahol előfizetéses rendszerben fognak reklámmentesen különböző tartalmakat nyújtani.

Vidus Gabriella, az rtl.hu-nak adott interjút csütörtökön, ahol hivatalosan is bejelentette, hogy hamarosan elindul az RTL+ nevű streaming oldal. Itt – ahogyan az a streaming oldalak esetében már megszokott – egy előfizetéses rendszerben kapunk majd egyedi és vásárolt tartalmakat is a fikcióktól kezdve a dokumentumfilmeken át egészen a realitiyg bezárólag. Az interjú szerint az első egy évben tizenkét exklúzív tartalom érkezik majd.

Vidus Gabriella elmondása szerint viszont ez koránt sem jelenti azt, hogy megszűnik az RTL Most, vagy az RTL Most+: rövid ideig ezután is vissza lehet majd nézni a tévéképernyőn futó tartalmak egy részét.