Óriási vagyont hagyott hátra II. Erzsébet királynő: ők öröklik pénzét, birtokait

A királynő, aki fiatalon, 25 évesen került szerepébe, és 1953-ban koronázták meg, skóciai kastélyában, a Balmoral Estate-ben hunyt el, miután az elmúlt években számos egészségügyi problémával küzdött. Családja körében hunyt el, nem sokkal azután, hogy korábban közleményt adtak ki, amelyben megjegyezték, hogy orvosi felügyelet alatt áll, aggódtak egészségéért.

Szeptember 8-án a Buckingham-palota közleményben adott hírt arról, hogy a királnyő békésen elhunyt Balmoralban. Az Egyesült Királyság zászlóit félárbocra eresztették a szomorú esemény alkalmából. A királynő halálával II. Erzsébet királynő fiát, Károly herceget nyilvánították királlyá- jegyezte meg a The Guardian.

A protokoll már életbe lépett, a temetés dátumát már kitűzték, és mivel a királyi családról van szó, elképzelhető, hogy hatalmas vagyon száll majd az örökösökre. De mekkora vagyonról beszélünk a királyi család esetében, és kik az örökösök? Ezt fejtette ki a gobankingrates is. Halálakor II. Erzsébet királynő nettó vagyona nagyjából 600 millió dollár volt.

A királynő személyes vagyonát robusztus művészeti gyűjtemény, ékszerek és ingatlanok tették ki, többek között a Sandringham House és a Balmoral kastély is, ez utóbbi az a hely, ahol II. Erzsébet királynő elhunyt. A Balmoral kastélyt 140 millió dollárra, míg Sandringhamet 65 millió dollárra értékelik.

A királynő a Crown Estate bevételének 25 százalékát is megkapta, amely a monarchia 28 milliárd dollár értékű rezidenciáinak portfóliója; a másik 75 százaléka a brit kincstárba kerül. A Forbes 2020-as adatokat sorolt fel, megjegyezve, hogy a Crown Estate több, mint 475 millió dolláros nyereséget termelt, ami a királyi családnak mintegy 120 millió dollárt jelentett.

A családja néhai tagjaitól származó örökségek szintén növelték Erzsébet királynő vagyonát. Ebbe beletartozik az anyakirálynő 2022-ben bekövetkezett halálakor kapott 94 millió dollár (művészeti alkotásokból, Faberge-tojásokból, lovakból és ékszerekből), valamint az őt 2021 áprilisában halálában megelőző férje, Fülöp herceg hagyatékából származó 30 millió dollár nagy része.

A beszámoló szerint II. Erzsébet anyagilag is részesült a "Privy Purse"-ből, a Lancaster hercegségből származó földbirtokok gyűjteményéből, amely mindig az új uralkodóra szállt. Ez 45 700 hektárnyi angliai farmot foglal magában, a Town & Country megjegyezte, hogy ez a királynő "fő bevételi forrása" volt,

amely csak 2020-ban 30 millió dolláros nyereséget ért el.

Erzsébet királynő trónra lépése

Erzsébet yorki hercegnő 1926. április 21-én született York hercegének, és yorki hercegnőnek, a későbbi VI. György királynak és I. Erzsébet királynőnek az elsőszülöttjeként. 1926-ban, korai királyi szerepében közfeladatokat vállalt a második világháború alatt, 1947-ben pedig feleségül ment Fülöp Mountbatten herceghez (aki Görögország és Dánia örököse volt); 73 évig voltak házasok. Négy közös gyermeket köszönthettek, Károly herceget, Anna hercegnőt, András herceget és Edward herceget.

Amikor Erzsébet apja, VI. György 1952-ben elhunyt, mindössze 25 évesen lett Anglia királynője, és egy évvel később hivatalosan is megkoronázták. Miután 70 évig és hét hónapig szolgált, II. Erzsébet királynő volt a leghosszabb ideig uralkodó, és vitathatatlanul az egyik legelismertebb királyi személy világszerte.

Mi következik a királyi család és Anglia számára?

A királynő szeptember 8-i halálhírére a The Guardian beszámolója szerint hivatalos gyászidőszak kezdődött, amelynek során a királyi rezidenciák zárva lesznek a nyilvánosság előtt, a Westminster apátságban és a Szent Pál székesegyházban pedig pénteken megkondulnak a harangok. A lap szerint a Tower Hillen és a londoni Hyde Parkban ünnepélyes ágyúzás is lesz. A részletek valószínűleg hamarosan kiderülnek a temetési szertartásról is, amely várhatóan - a legtöbb jelentős királyi eseményhez hasonlóan - a történelem egyik legnagyobb televíziós közvetítése lesz.

Károly herceget szintén nyilvános szertartás keretében ismerik el teljes mértékben Anglia királyaként. Csütörtökön közleményt adott ki, amelyben a következőket írta:

Szeretett édesanyám, Őfelsége, a királynő halála a legnagyobb szomorúság pillanata számomra és családom minden tagja számára. Mélységesen gyászoljuk egy nagyra becsült uralkodó, és egy nagyon szeretett édesanya halálát. Tudom, hogy veszteségét az egész ország, a királyságok és a Nemzetközösség, valamint számtalan ember fogja mélyen átérezni világszerte. A gyász és a változás ezen időszakában a családom és én vigasztalódni fogunk, és erőt merítünk abból a tudatból, hogy a királynőt oly sokan tisztelték és mély szeretettel viseltettek iránta

- tette hozzá. III. Károly király trónra lépésével a következő trónörökös a királynő unokája és Károly fia, Vilmos walesi herceg.