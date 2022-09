Nehéz nap vár az angolokra: ekkor temetik II. Erzsébet királynőt

II. Erzsébet skóciai birtokán, Balmoralban hunyt el csütörtökön. Koporsóját várhatóan vasárnap fogják Edinburgh-ba szállítani. Itt először a brit uralkodók hivatalos skóciai rezidenciájának számító Holyroodhouse-palotában helyezik el a koporsót, majd az edinburgh-i Szent Egyed-székesegyházban állítják ki nagyjából 24 órára, hogy a nép leróhassa kegyeletét. Kedd este aztán az eredeti tervektől eltérően nem vonattal, hanem repülővel szállítják majd a korporsót Londonba.

Londonban először a Buckingham-palotában helyezik el a koporsót, majd a brit parlamentnek otthont adó Westminster-palotában ravatalozzák fel. Itt a nyilvánosság négy napon keresztül róhatja majd le kegyeletét. A csarnok napi 23 órában lesz nyitva, és több százezer látogatót várnak.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.