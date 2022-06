Megszólalt a Disney régiós vezére: a lehető legnagyobbat harapnák ki a piacból

Kakhaber Abashidze, a The Walt Disney Company közép- és kelet-európai régiójának vezető alelnöke a Portfolionak adott interjójában arról beszélt, hogy a vég a lehető legnagyobb piaci részesedést szeretné elérni nem csak a régiós, de a hazai streaming piacon is.

Kakhaber Abashidze véleméyne szerint a közép- és kelet-európai régióban sok lehetőség rejlik, hiszen nagyon gyorsan fejlődik. A Disney-t, mint vállalatot sokan ismerik már, hiszen régóta jelen van a piacon, azonban a streaming szolgáltatásban még van hova fejlődniük. A kínálat bővítésében és az előfizetők számának gyarapításában egyaránt.

2,5 év alatt világszerte 137,7 millió előfizetőt sikerült elérnünk, ez már-már rendkívüli növekedés. Minden piac, ahol elindultunk, felülmúlta a várakozásainkat. Anélkül, hogy belemennék abba, hogy mekkora részesedést és előfizetői számot céloztunk meg, elárulhatom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb piaci részesedésre szert tegyünk a jövőben

– mondta el Kakhaber Abashidze, aki elárulta, hogy globálisan a cég célja jelenleg az, hogy 2024-ig 230-260 millió előfizetőre tegyenek szert. Ebbe a stratégiába illeszkedik bele a mostani térnyerés is.

A cég kampányának sikerességét jelzi a GKID felmérése is, amiből kiderült, hogy a július 14-i indulásáig az internetezők közel fele hallott. Az aktív streaming felhasználok 8 százaléka pedig jelezte is, hogy már az induláskor előfizetővé szeretne válni. Ami nem véletlen, hiszen a – ahogyan arról már korábban is írtunk – szolgáltató közel 900 filmmel, 800 sorozattal és 150 exkluzív, saját gyártású alkotással készül a hazai indulásra.