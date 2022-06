Mikor lesz Disney+ Magyarországon? Minden kérdésre válaszolunk az új Disney Plus streaming szolgáltatóról!

Az elmúlt években végre Magyarországon is beköszöntött a streaming szolgáltatók kora, hiszen a Netflix, az HBO Max és az Amazon Prime mellett a mai naptól foga a Disney+ is elérhetővé válik hazánkban. Mit érdemes tudnunk a Disney+ streaming szolgáltatás kapcsán, mennyibe kerül a Disney Plus?

Cikkünkben minden lehetséges kérdést megválaszolunk a mai napon, június 14-én induló Disney+ szolgáltatás kapcsán. Milyen Disney filmek és Disney mesék szerepelnek a Disney+ kínálatában, egyáltalán mekkora a Disney+ kínálata? A Disney Plus nézhető magyarul is? Mi megy most a Disney csatornán, láthatóak-e ezek a filmek és sorozatok a Disney Plus online kínálatában? Melyik műsorok a legnépszerűbbek a Disney+ sajátgyártású termékei között?

Mikor lesz Disney+ Magyarországon?

Magyarországon 2016 óta elérhető a Netflix és az Amazon Prime Video, idén márciusban pedig a régi HBO GO is megújult, modernizálódott, HBO Max néven kezdett új életet. A három világszinten elérhető és népszerű streaming szolgáltató mellett a mai naptól (2022.06.14.) új szereplő csatlakozott be a magyar streaming versenyszférába, mégpedig a várva várt Disney+ formájában, ami az elmúlt években robbanásszerű növekedésnek indult.

Mit érdemes tudni a Disney+ szolgáltatóról?

A Disney+, avagy Disney Plus az amerikai The Walt Disney Company streaming szolgáltatása, ami 2019. november 12-én indult. A szolgáltató 2022 januárjában jelentette be, hogy az idei évtől 42 új országban válik elérhetővé a Disney+, köztük Magyarországon és számos más kisebb európai országban is

Disney+ árak: mennyibe kerül a Disney Plus?

A Disney+ induló ára 2.490 Ft/hó, a 12 havi díjas verzió esetén viszont 15% kedvezményt vehetünk igénybe, így a Disney+ ára 24.900 Ft/év.

Disney Plus előfizetés: mit kapunk a Disney Plusz előfizetői díjért cserébe?

Exkluzív, csak itt látható Disney gyártású műsorok, ikonikus mozifilmek és showműsorok, rövidfilmek, dokumentumfilmek

Korlátlan számú letöltés legfeljebb 10 eszközre - akár 7 különböző profil beállítása - egyidejű, párhuzamos streaming akár 4 különböző képernyőn

4K Ultra HD streaming Dolby Vision és Dolby Atmos technológiák a kompatibilis eszközökre

Biztonságos szülői felügyeleti rendszer gyerekbarát móddal és gyerekprofilokkal

GroupWatch funkció virtuális közös filmnézéshez, akár 6 barát részvételével

Milyen Disney filmek nézhetőek rajta?

A Disney+ kínálata a szolgáltató közleménye szerint több ezer órányi minőségi filmre és sorozatra terjed ki, köztük 150 exkluzív, saját gyártású produkcióval, több mint 900 filmmel és 800 sorozattal. A Disney+ legnagyobb dobásai a saját gyártású anyagok mellett a Marvel-filmek, a National Geographic filmjei, illetve a Star Wars történetek, beleértve a A mandalóri című rendkívül népszerű sorozatot is.

Milyen Disney mesék elérhetőek?

Gyakorlatilag minden klasszikus Disney mese elérhető lesz a Disney Plus kínálatában, a legújabb Szépség és a szörnytől kezdve egészen a’90-es évekbeli Kacsamesékig. A Disney mesék mellett a Disney+ felvonultatja a Pixar meséit is, illetve elérhetőek lesznek a Star márkajelzésű produkciók is, nem csak mesékkel, hanem örök-klasszikus sitcomokkal és bűnügyi sorozatokkal is.

A Disney+ magyar szinkronnal is elérhető?

A leghíresebb produkciók igen, azonban a Disney Plus filmek többsége leginkább csak magyar felirattal nézhető azok számára, akiknek nem elég biztos az angol nyelvtudása. Ezzel a problémával nem csak az új Disney+, hanem a már „régi motorosnak” számító Netflix esetében is szembesülnünk kell.

Disney+ támogatott eszközök: milyen eszközökön nézhető a Disney+?

TV: Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Hisense, LG, Panasonic, Samsung

Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Hisense, LG, Panasonic, Samsung Számítógép: Chrome OS, MacOS, Windows PC

Chrome OS, MacOS, Windows PC Mobiltelefon és táblagép: Amazon Fire táblagépek, Android telefonok és táblagépek, iPhone és iPad

Amazon Fire táblagépek, Android telefonok és táblagépek, iPhone és iPad Játékkonzol: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S

Mi megy most a Disney csatornán – látható a Disney+-on is?

Alapvetően fontos kiemelnünk, hogy habár egy családról van szó, a Disney Channel, azaz a Disney Csatorna és a Disney+ nem pontosan ugyanazt a kínálatot nyújtja a nézőknek, hiszen míg a Disney Csatorna kifejezetten gyereket szórakoztat, addig a Disney+ a gyerekeket és a felnőtteket is egyaránt leköti – utóbbi problémát egyébként megoldja a Disney+ gyerekzár, nehogy gyermekeink nem megfelelő tartalommal találkozzanak. A kínálatban van átfedés, de ettől független nem ugyanaz kerül terítékre. A Disney Channel a disneynow.com oldalon nézhető online.

Disney hangoskönyv hol kapható? Van a Disney+ kínálatában?

Nem, a hangoskönyvek teljesen más műfajba tartoznak. A Disney+ kifejezetten filmeket és sorozatokat közvetít, a zenei, könyves és hangoskönyves szolgáltatások inkább az Amazon Prime termékkínálatába tartoznak. Disney hangoskönyvek egyébként elérhetőek digitális és CD-s formában bármilyen magyar könyvkereskedelmi platformon, például a Libri vagy a Bookline oldalán.

A Disney arany gyűjtemény hány részes?

A Disney Aranygyűjtemény egy közel 180 részes mesegyűjtemény (ez akár már a közeljövőben is bővülhet), ami gyakorlatilag összegzi az összes Disney mesét, amit gyerekkorunkban szerettünk, sőt, azokat is, amelyek napjainkban váltak népszerűvé. A Disney+ kínálatában is fellelhető klasszikus mesék (például a Micimackó részei, az Egy bogár élete vagy a Csipkerózsika) és modern mesék (például a Fel!, a Merida, a bátor vagy az Aranyhaj és a nagy gubanc) töretlen népszerűséget élveznek a felnőttek és a gyerekek körében, mind a mai napig – könyvformában és a képernyőn is.