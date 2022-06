Kiderült, miből él valójában Jakupcsek Gabriella: ezért hagyott fel most a tévézéssel

Távozik Jakupcsek Gabriella az ATV képernyőjéről. a műsörvezető szerint szükség van a közéleti talkshowkra, ennek ellenére döntöt a karrierváltás mellett, most a további terveiről most a Story Magazinnak mesélt.

A múlthéten derült ki, hogy Jakupcsek Gabriella közös megegyezéssel távozik az ATV-től. A műsorvezető akkor elmondta, úgy véli, a közéleti talkshowknak van helye a magyar televíziózásban. Azóta több csatornától meg is keresték.

Jakupcsek legutóbb a Story magazinnak beszélt arról, hogy szabadúszóként jelenleg tele van ötletekkel és tervekkel a jövőre nézve, azt viszont egyelőre nem tudni, hol folytatja tovább.

Nem vagyok rászorulva a tévézésre, évek óta több lábon állok. Ott van nekem a könyvírás, a tartalomgyártás, az üzleti kommunikációs cégem, járok előadásokat tartani, de tény, hogy szeretem csinálni, feltéve, ha van célja

– mesélte Jakupcsek, aki azt is hozzátette, hogy most már csak olyan műsort vállalna el, amiben lát fantáziát, van társadalmi haszna és olyan csapattal készül, akik "cinkostársai" is egymásnak.