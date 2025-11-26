A rendezőt Oscar-díjra is jelölték korábban.
Győzike IQ-tesztjével tér vissza a tévébe a legendás vetélkedő: ekkor kerül műsorra, Kasza Tibi foja vezetni
Decemberben visszatér a TV2 nagyszabású, IQ-alapú vetélkedője. A 20 millió forintos fődíjért 100 versenyző, köztük ismert hazai sztárok is megméretik magukat - köztük Győzike és Dér Heni.
Visszatér a TV2-re Az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország? című vetélkedő Kasza Tibi vezetésével. Az új évadban ismét 100 játékos csap össze a 20 millió forintos fődíjért, egy IQ-tesztre épülő formátumban - közölte a csatorna.
A műsorban ezúttal is feltűnnek ismert hazai sztárok, többek között Dér Heni, Gáspár Győző, Stohl András, Lissák Laura, Jakupcsek Gabriella és Szulák Andrea.
A TV2 leírása szerint a játékosok egy hatalmas stúdióban versenyeznek, és érintőképernyős táblagépen válaszolnak a kérdésekre. Aki hibázik, azonnal kiesik. A feladványok nehézségét az dönti el, hogy egy előzetesen megkérdezett, reprezentatív lakossági panel tagjai közül hányan tudták a jó választ: minél kevesebben, annál nehezebbnek számít a kérdés. A 19. körben pedig az a kérdés hangzik el, amelyet a panel mindössze 1%-a tudott jól megoldani – aki ezt eltalálja, 20 millió forintot nyerhet. A vetélkedő december 14-én tér vissza a lépernyőre.
Exkluzív karácsonyi meglepetésként az idei év legtöbbet emlegetett sikerfilmjei közül érkeznek újdonságok a SkyShowtime-ra.
Legendás műsorvezető tér vissza a képernyőre: évek óta nem láttuk, meglepő, milyen show-t vállalt el
Többévnyi szünet után visszatér a képernyőre Jáksó László. Az RTL egykori arca most a rivális TV2-höz igazolt.
Döbbenet, mennyibe kerül egy példány az internet sztármacskájából: Magyarországon nem is tarthatja bárki
Egyre több közösségimédia-videóban tűnnek fel házi kedvencként tartott karakálok, pedig a látvány mögött szigorú jogi szabályok és komoly állatjólléti kérdések húzódnak.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/47. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 387 millió forintos főnyereményt!
Megkezdték az Ötöslottó 2025/47. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték.
Az Untold fesztivál által szervezett kolozsvári karácsonyi vásár idén igazi fesztiválélménnyé alakult,
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára.
Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
November 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg kapuit a Csepeli Jégpark,
Terveiről vallott Gerendai Károly a megújuló Sziget Fesztivál kapcsán: erre készülhetnek a látogatók
Kritikusan beszélt a külföldi tulajdonosok stratégiájáról, akik szerinte egy kaptafára próbálták működtetni összes fesztiváljukat.
A budapesti tél ikonikus helyszíne újra várja a korcsolyázókat, az online jegyvásárlás pedig hamarosan indul.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/47. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Olyan égi tüneményt lehet majd látni az égbolton, amire évtizedenként egyszer kerül sor: érdemes lesz felnézni
A következő hetekben olyan égijelenség látványa várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Mutatunk öt kevésbé ismert streaming-platformot 2000 forint alatt, amelyek jó alternatívái lehetnek a Netflixnek.
Eminem jogi lépéseket tett egy ausztrál strandfelszerelés-gyártó cég, a Swim Shady ellen.
A Magyar Cukrász Ipartestület az idén hatodik alkalommal hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára.
