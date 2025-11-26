Győzike IQ-tesztjével tér vissza a tévébe a legendás vetélkedő: ekkor kerül műsorra, Kasza Tibi foja vezetni

Decemberben visszatér a TV2 nagyszabású, IQ-alapú vetélkedője. A 20 millió forintos fődíjért 100 versenyző, köztük ismert hazai sztárok is megméretik magukat - köztük Győzike és Dér Heni.

Visszatér a TV2-re Az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország? című vetélkedő Kasza Tibi vezetésével. Az új évadban ismét 100 játékos csap össze a 20 millió forintos fődíjért, egy IQ-tesztre épülő formátumban - közölte a csatorna.

A műsorban ezúttal is feltűnnek ismert hazai sztárok, többek között Dér Heni, Gáspár Győző, Stohl András, Lissák Laura, Jakupcsek Gabriella és Szulák Andrea.

A TV2 leírása szerint a játékosok egy hatalmas stúdióban versenyeznek, és érintőképernyős táblagépen válaszolnak a kérdésekre. Aki hibázik, azonnal kiesik. A feladványok nehézségét az dönti el, hogy egy előzetesen megkérdezett, reprezentatív lakossági panel tagjai közül hányan tudták a jó választ: minél kevesebben, annál nehezebbnek számít a kérdés. A 19. körben pedig az a kérdés hangzik el, amelyet a panel mindössze 1%-a tudott jól megoldani – aki ezt eltalálja, 20 millió forintot nyerhet. A vetélkedő december 14-én tér vissza a lépernyőre.