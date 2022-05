Megtaláltuk: ebben a társasházban hunyt el Berki Krisztián

Megtaláltuk azt a IX. kerületi épületet, amelyet lezárt a rendőrség Berki Krisztián halálának ügyében. A sajtó a celeb otthonaként emlegeti a társasházat, ám a korábbi hírek szerint Berkiék nem Ferencvárosban, hanem a harmadik kerületben laknak. Azonban a botrányhős még februárban elárulta, hogy elköltözött feleségétől egy szállodába, a most szóban forgó utcában pedig szintén egy hotel is üzemel.

Pénteken reggel érkezett a hír, hogy 41 éves korában meghalt Berki Krisztián. A helyszíni fotók és a beszámolók egyaránt arról szólnak, hogy a celeb a IX. kerületben hunyt el. A Google térkép alapján a Boráros tér közelében, a Tinódi utcában készülhettek a fényképek.

A dolog elsőre azért különös, mert az eddig ismert információk szerint Berki Krisztián és Mazsi a Római-parton laktak, tavaly nyáron költöztek oda korábbi, az Aranyhegyen lévő családi házukból, mert Mazsi nem tartotta kényelmesnek azt a környéket a gyermekneveléshez.

Fotó: Google Maps

Viszont az is biztos, hogy Berki egy ideig nem a családi fészekben élt, legalábbis februárban arról beszélt a Borsnak, hogy elköltözött otthonról, mert megromlott a viszonya a feleségével. Akkor egy belvárosi szállodában lakott.

Mazsi kérte, hogy menjek el egy időre… Számomra fontos, hogy mindkettőnk lelki békéje meglegyen, ha esélyt adunk a vitákra, ez lehetetlen

- mondta akkor Berki Krisztián.

Bár nem lehet teljesen biztosan kijelenteni, hogy a celeb most sem lakott otthon, de a halálhírével közölt utcai fotók, és a Google utcakép alapján ott egy hotel is található, és a Bors képein látszik, hogy vélhetően az az épület lehet lezárva. Szóval meglehet, hogy a lapok a szállodai rezidenciáját emlegették "Berki lakásaként". A celeb két hete is a környékről posztolt képet: a háttérben látszik a jellegzetes épület.

Arról egyelőre nem tudni, mi okozta Berki Krisztián halálát: a rendőrség csak annyit közölt, hogy az idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Kiderült, hogy kábítószer gyanús anyagot találtak a helyszínen, ami miatt büntetőeljárás is indult.

Címlapkép: Google Maps