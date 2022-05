X-Faktor 2022: új mentor érkezik Csobot Adél helyére, ennyit kereshet Herceg Erika az RTL Klubnál

Csobot Adél távozik az X-Faktorból, új mentor veheti át az énekesnő helyét: az új évadban Herceg Erika ül majd be Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti mellé. Bár arról nem tudni, hogy mekkora gázsi ütheti az X-Faktor mentorainak markát, de a korábbi információk lapján azért lehet találgatni.

Változik az X-Faktor 2022-es mentorgárdájának összetétele: Csobot Adél helyett egy új női mentor ül be a zsűritagok közé, ugyanis Herceg Erikát kérték fel, hogy vegye át a stafétabotot a 27 éves énekesnőtől a 11. évadban. A hírek szerint a többiek, azaz Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti már várják a közös munkát az új mentorral az RTL-en.

Herceg Erika 1988-ban született Kárpátalján. 13 évesen első helyezést ért el a IX. Kárpátaljai Magyar Dalversenyen. 2013-tól hét éven keresztül tagja volt egy nemzetközileg ismert ukrán formációnak, a VIA Grának, akikkel számos zenei díjat nyertek.

A videómegosztó oldalakon több mint 250 milliós megtekintésük van, Európa-szerte koncerteztek. 2020-ban szólókarrierbe kezdett, most pedig Ukrajnából Magyarországra érkezett, hogy tehetségeket mentoráljon az X-Faktorban.

Ennyit kereshet egy mentor a legendás műsorban

Mint korábban megírtuk, a csatornánál titokban tartják, hogy az ilyen volumenű műsorokban mennyit keresnek a műsorvezetők, illetve a mentorok. Azonban sokéves távlatból, és az eddig kiszivárgott információkból hozzávetőleg körül lehet határolni, mekkora gázsit tehetnek zsebre a sztárok.

Kiss Ramónával kapcsolatban korábban sajtóértesülések arról számoltak be, hogy körülbelül 1 millió forintos alapbért garantáltak neki. Több cikk is megjelent régebben arról, hogy Tóth Gabinak 2013-ban 10 millió forintot hozott a konyhára a műsor, egy évvel később, 2014-ben pedig már 15 millió forintról írtak a lapok. Azóta pedig jócskán emelkedtek a bérek az egész országban, így vélhetően a tévés hírességek körében is...