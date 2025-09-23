Tiltott szerekkel permeteznek az EU-ban: veszélyben van mindenki egészsége?

Európai vegyipari vállalatok növekvő mennyiségben exportálnak olyan mérgező növényvédő szereket, amelyek használata az EU-ban tiltott, annak ellenére, hogy korábban ígéretet tettek e gyakorlat megszüntetésére - közölte a The Guardian.

A Greenpeace vizsgálócsoportja (Unearthed) és a svájci Public Eye nonprofit szervezet által közérdekű adatigénylés útján megszerzett dokumentumok szerint a belföldön betiltott növényvédő szerek tervezett exportja 81.600 tonnáról (2018) 122.000 tonnára emelkedett 2024-re.

Ezek az adatok az úgynevezett "előzetes tájékozott beleegyezés" dokumentumaiból származnak, amelyek a veszélyes vegyi anyagok kereskedelmének legjobb elérhető nyilvántartását jelentik, bár nem mutatják a ténylegesen kiszállított mennyiséget.

Angeliki Lysimachou, a Pesticide Action Network Europe toxikológusa szerint az Európai Bizottság engedett az iparági érdekeknek, amikor a "mérgező kereskedelem" felszámolása helyett hagyta azt bővülni. "Minden további késlekedés nem csupán hanyagság, hanem az emberi és környezeti jogok elárulása" – nyilatkozta.

Az EU az elmúlt években vezető szerepet vállalt a veszélyes mezőgazdasági vegyszerek korlátozásában, és számos növényvédő szer belföldi használatát betiltotta az emberi egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásaik miatt. A Bizottság 2020-as vegyianyag-stratégiájában ígéretet tett arra, hogy "példát mutat, és biztosítja, hogy az Európai Unióban betiltott veszélyes vegyi anyagokat ne gyártsák exportra".

Öt évvel később azonban a dokumentumok azt mutatják, hogy a betiltott növényvédő szerek exportja növekedett, részben azért, mert a tiltott vegyszerek listája is bővült. A világszerte szállított tiltott anyagok között szerepel a glufosinát gyomirtó és a mankoceb gombaölő szer, amelyeket az európai szabályozók reprodukciós toxicitásúnak tekintenek.

A legnagyobb exportáló ország 2024-ben Németország volt, majd Belgium, Spanyolország, Hollandia és Bulgária következett. Belgium nemrég csatlakozott Franciaországhoz a gyakorlat betiltásában, bár a francia cégek egy jogi kiskapu miatt folytatták az exportot, amit várhatóan megszüntetnek.

Az elemzés szerint a növényvédő szerek többnyire alacsony és közepes jövedelmű országokba irányulnak, bár az Egyesült Államok a legnagyobb egyedi fogadó ország. A káros vegyszerek egy része élelmiszerként visszakerülhet az EU-ba.

Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy osztják az aggályokat és elkötelezettek azok kezelése mellett. 2023-ban nyilvános konzultációt és tanulmányt indítottak, és az értékelés alapján fogják meghatározni a "lehetséges következő lépéseket".

A Bayer szóvivője nem kívánt nyilatkozni az exportált mennyiségekről, de hangsúlyozta, hogy minden termékük biztonságos az emberek és a környezet számára, ha a címkén szereplő utasításoknak megfelelően alkalmazzák. "Az a tény, hogy egy növényvédő szer nincs engedélyezve vagy be van tiltva az EU-ban, semmit nem mond annak biztonságosságáról" – állították.

A Syngenta szóvivője szerint minden exportjuk megfelel az európai vegyszerszabályozásnak, és képzést biztosítanak az importáló országokban a biztonságos használat érdekében. A BASF, a Teleos és az Agria – a betiltott növényvédő szerek három legnagyobb exportőre – nem reagált a megkeresésre.

Lis Cunha, a Greenpeace kampányvezetője "elítélendőnek és mélyen képmutatónak" nevezte az export növekedését, és felszólította a Bizottságot, hogy teljesítse az EU-szintű tilalomra vonatkozó kötelezettségvállalását.