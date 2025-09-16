2025. szeptember 16. kedd Edit
egy narancssárga gyertya ég egy fekete háttéren, egy tükörkép másolat térrel,
Szórakozás

Meghalt Robert Redford

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 14:24

89 éves korában meghalt Robert Redford színész, közölte a New York Times.

Az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer a New York Times szerint kedden kora reggel hunyt el utahi otthonában.

Robert Redford a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, A nagy balhé és Az elnök emberei című klasszikusokban is játszott.

Redford évtizedeken át Hollywood egyik legnépszerűbb férfi főszereplője volt.

 
Címlapkép: Getty Images
#gyász #színész #gyászhír #meghalt #oscar-díj #amerikai

