89 éves korában meghalt Robert Redford színész, közölte a New York Times.

Az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer a New York Times szerint kedden kora reggel hunyt el utahi otthonában.

Robert Redford a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, A nagy balhé és Az elnök emberei című klasszikusokban is játszott.

Redford évtizedeken át Hollywood egyik legnépszerűbb férfi főszereplője volt.