Nyílik a Time Out Market: ilyen árakra számíthatsz Budapest új gasztropiacán

Szeptember 20-án nyit a Time Out Market Budapest a Corvin Palace-ban, ami 11 étteremnek és 3 bárnak ad otthont, és a város gasztroszcénájának legjavát hozza egy helyre, a street foodtól a fine‑inspirált séftányérokig. Az árak alapján 2 500–4 000 forintos előételekre és street fogásokra számíthatunk, 3 500–8 000 forintos főételekre, 8-12 ezres prémiumfogásokra számíthatunk. Koktélok 3 000 –3 950 forint között,egy pohár bor 1 350–1 950 forint, egy deci pezsgő 1950 forint lesz.

A Market a Corvin Palace első emeletén, mintegy 2 500 m2-es belső térrel és tetőterasszal nyílik; 11 konyha, 3 bár és öt rendezvényhelyszín kap helyet, a befogadóképesség körülbelül 540 fő, a nyitás szeptember 20-án lesz. Az árak így alakulnak:

Street / kisebb fogások, snackek: sok helyen 2 850–4 000 Ft körül találni előételeket és könnyebb tálakat (például halászlé 4 250 Ft; lángos 2 850 Ft; sushi tekercs 7 950 Ft) — tehát egy gyorsabb ebéd vagy vacsora 3–6 ezer forintból kijöhet személyenként.

lesznek, a prémium válogatások (érlelt sonkák, gourmet sajtok) 5–9 ezer Ft körül vannak; nagyon exkluzív tálak ára ennél magasabb lehet. Borok decije 1 350–1 950 Ft között, egy üveg ára 7 900–9 500 Ft .

Koktélok: a bárkoktélok egységesebb ársávot mutatnak; az egyszerűbb koktélok 3 000 –3 950 Ft között lesznek.

Ha különböző stílusokat, több séfet és egy központi, élményalapú gasztro‑helyszínt keresel — és elfogadod, hogy nem a legolcsóbb street food‑árakat kapod, hanem prémiumabb alapanyagokkal, ismert séfekként pozicionált portfóliót — akkor a Time Out Market ideális: a kínálatból egy személyre vetítve egy „átlagos” kóstolós vacsora italokkal 7–12 ezer Ft körül várható, ha több fogást és italt rendelsz, könnyen 12–20 ezer Ft is lehet fejenként.