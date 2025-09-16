Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Nyílik a Time Out Market: ilyen árakra számíthatsz Budapest új gasztropiacán
Szeptember 20-án nyit a Time Out Market Budapest a Corvin Palace-ban, ami 11 étteremnek és 3 bárnak ad otthont, és a város gasztroszcénájának legjavát hozza egy helyre, a street foodtól a fine‑inspirált séftányérokig. Az árak alapján 2 500–4 000 forintos előételekre és street fogásokra számíthatunk, 3 500–8 000 forintos főételekre, 8-12 ezres prémiumfogásokra számíthatunk. Koktélok 3 000 –3 950 forint között,egy pohár bor 1 350–1 950 forint, egy deci pezsgő 1950 forint lesz.
A budapesti Time Out Market sajtómegnyitóján végigkóstolhattuk a kínálatot: a menük és árak alapján egyértelmű, hogy a piac a „megfizethető prémium” kategóriát célozza: a street foodtól a fine‑inspirált tányérokig terjedő fogások többsége 3–9 ezer forint között mozog, különlegesebb húsok, tenger gyümölcsei és chef‑dish‑ek esetén pedig 10 ezer fölötti tételekre is számítani kell.
A Market a Corvin Palace első emeletén, mintegy 2 500 m2-es belső térrel és tetőterasszal nyílik; 11 konyha, 3 bár és öt rendezvényhelyszín kap helyet, a befogadóképesség körülbelül 540 fő, a nyitás szeptember 20-án lesz. Az árak így alakulnak:
- Street / kisebb fogások, snackek: sok helyen 2 850–4 000 Ft körül találni előételeket és könnyebb tálakat (például halászlé 4 250 Ft; lángos 2 850 Ft; sushi tekercs 7 950 Ft) — tehát egy gyorsabb ebéd vagy vacsora 3–6 ezer forintból kijöhet személyenként.
- Főételek: a legtöbb főétel ára 3 850–8 000 Ft között mozog; kiemelt húsok és különlegességek (kacsacomb, mangalica, különleges halak) jellemzően 6–8 ezer Ft körül vannak, míg exkluzívabb kompozíciók ennél drágábbak lehetnek (például néhány séf‑tétel 8–12 ezer Ft) — a kínálat a hagyományos magyar comfort foodtól a modern, fine-dining inspirált tálakig terjed.
- Megosztós/„chef” tálak és sajt‑/felvágott válogatások 5–9 ezer Ft között lesznek, a prémium válogatások (érlelt sonkák, gourmet sajtok) 5–9 ezer Ft körül vannak; nagyon exkluzív tálak ára ennél magasabb lehet.
- Borok decije 1 350–1 950 Ft között, egy üveg ára 7 900–9 500 Ft.
- A Time Out Market Brut Tokaj decije 1 950 Ft, üvegára 9 500 Ft; francia champagne decije 4 950 Ft.
- Koktélok: a bárkoktélok egységesebb ársávot mutatnak; az egyszerűbb koktélok 3 000 –3 950 Ft között lesznek.
Ha különböző stílusokat, több séfet és egy központi, élményalapú gasztro‑helyszínt keresel — és elfogadod, hogy nem a legolcsóbb street food‑árakat kapod, hanem prémiumabb alapanyagokkal, ismert séfekként pozicionált portfóliót — akkor a Time Out Market ideális: a kínálatból egy személyre vetítve egy „átlagos” kóstolós vacsora italokkal 7–12 ezer Ft körül várható, ha több fogást és italt rendelsz, könnyen 12–20 ezer Ft is lehet fejenként.
A Pavilon Bar közösségi oldalán nehéz szívvel jelentették be, hogy a héten tartanak nyitva utoljára.
A legendás színész 89 éves volt.
Riasztó számok a magyar gyerekek szokásairól: erre rengeteg szülő nem figyel, komoly baj lehet belőle
Riasztó mértékben nőtt a magyar gyerekek képernyőhasználata:
A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 610 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1,08 milliárd forintos főnyereményt a 37. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
A Paramount Skydance felvásárlási ajánlatot készíthet elő a Warner Brothers Discovery teljes üzletágára vonatkozóan.
Hihetetlen! Újabb milliárdos magyarral bővült a gazdagok társasága, íme a súlyos forintokat érő számsor
Telitalálat nem született a héten, de egy szerencsés magyar átváltva 203 194 026 forintot vihetett haza, ezzel bekerülve a milliárdosok közé
A Disney+ idén ősszel is számos újdonsággal és visszatérő közönségkedvenccel várja a sorozat- és filmrajongókat.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti csütörtöki sorsolás nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 263 millió forintos főnyereményt!
Az egykori VV-győztes Milo még két évtized után is jó cserének tartja, hogy hagyta "elmenni" a nyereményházat, mert így jobban járt.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/37. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Harmadfokon, jogerősen is felmentette a Győri Ítélőtábla Udvaros Dorottyát és a Greenpeace aktivistáit
A Hold nemcsak a szokásos fázisaival, hanem különleges égi eseményekkel is lenyűgözi a megfigyelőket. Ezek közé tartozik a szuperhold is. Nézzük, mit is jelent ez...
A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.
Lemaradtál tegnap? Mutatjuk, mikor lesz legközelebb részleges vagy teljes holdfogyatkozás Magyarországon
Teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-én: mi a holdfogyatkozás jelentése, mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon? Mikor lesz teljes napfogyatkozás 2025-ben?
A közel egy évtizeden át tartó, átlagosan 10%-os éves növekedés után a szektor tavaly visszaesett.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.