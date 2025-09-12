2025. szeptember 12. péntek Mária
Döbbenetes visszaélés: szemétdomb lett az 50 millióval megtámogatott kisboltból + Videó
Döbbenetes visszaélés: szemétdomb lett az 50 millióval megtámogatott kisboltból + Videó

2025. szeptember 12. 09:16

Évek óta bolt nélkül élnek a Nógrád vármegyei Szátok lakói, és hiába reménykedtek a Magyar Falu Program 50 milliós támogatásában, ma már csak egy romos épület és szeméthalom emlékeztet az el nem készült üzletre – számolt be az RTL Híradó.

Négy éve 50 millió forint állami támogatást kapott egy cég, hogy kisboltot nyisson a Nógrád megyei Szátokon. A bolt azonban sosem valósult meg: ma már csak egy romos épület, szeméthalmok és térdig érő gaz jelzi a helyét – számolt be az RTL Híradó.

A mindössze 500 lelkes faluban több mint tíz éve nincs élelmiszerüzlet, a Magyar Falu Programból érkező forrás sokak számára a mindennapokat könnyítő fejlesztést ígérte. A támogatást elnyerő szövetkezet végül egy dohányboltot nyitott, ám az mindössze két hétig tartott nyitva. Azóta az ajtó zárva, a környéket pedig teherautókkal odahordott sitt, matracok és hulladék lepték el.

Pacsa Szilvia polgármester szerint a bolt működése óriási segítség lett volna, különösen az időseknek és azoknak, akik autó nélkül élnek, mert a legközelebbi vásárlási lehetőség kilométerekre van. A településen élők most úgy érzik, hiába reménykedtek, egyre kilátástalanabb a helyzetük.

Kiderült nem egyedüli a Szátokon történt visszaélés, több százmillió forintnyi támogatás tűnhetett el hasonlóan működésképtelen vagy üresen álló boltok mögött. Példaként Pusztaberkit, Horpácsot és Bodmért is említették, ahol szintén romos épületek maradtak a boltígéretek helyén.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

A minisztérium közlése szerint az ilyen projekteket folyamatosan ellenőrzik, Szátoknál pedig a hiányosságok miatt visszavonták a támogatást, és ígérik: megpróbálják visszaszerezni a pénzt. A kormány az RTL Híradó kérdéseire ugyanakkor nem válaszolt.

Fotó: Facebook
