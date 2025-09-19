2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mikrofon a színpadon, lila háttérrel.
Szórakozás

Kikelt magából peres ügye miatt Presser Gábor: „Nagyon szarházi figura”

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 09:44

Presser Gábor Kadarkai Endre műsorában idézte fel azt a pert, amelyet Adamis Annával közösen indítottak Kanye West ellen a Gyöngyhajú lány című dal engedély nélküli felhasználása miatt, írja a Blikk.

Kilenc évvel ezelőtt Presser Gábor és szerzőtársai két és fél millió dollárt – akkoriban mintegy 720 millió forintot – követeltek Kanye Westtől, amiért az amerikai rapper engedély nélkül felhasználta a Gyöngyhajú lány egy 85 másodperces részletét a 2013-ban megjelent New Slaves című dalában. A hosszú jogi huzavona végül 100 ezer dolláros, akkori árfolyamon 29 millió forintos kártérítéssel zárult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Presser most Kadarkai Endre új műsorában idézte fel a több mint kilenc órán át tartó tárgyalás részleteit. Mint mondta, Kanye West ügyvédje azt állította, hogy a rapper rendelkezett engedéllyel, ám azt nem a szerzőktől, hanem a Hungarotontól szerezte be. „Elkezdtek minket kisemmizni, ez annyira megalázó volt, hogy azt mondtam: ugyan nagyjából értelmetlen, de menjen az anyjába, én beperelem. De tényleg, ez egy nagyon szarházi figura” – fogalmazott a zeneszerző.

Nemcsak Presser Pici miatt lesz teltház: több mint 200 programmal nyitja a tavaszt az Agora-Savaria
EZ IS ÉRDEKELHET
Nemcsak Presser Pici miatt lesz teltház: több mint 200 programmal nyitja a tavaszt az Agora-Savaria
Több mint kétszáz programot - közte koncerteket, színházi előadásokat, családi és gyermekprogramokat - kínál a következő két hónapban Szombathelyen az AGORA Savaria Nonprofit Kft.

Presser zakóban és csokornyakkendőben jelent meg a New York-i bíróságon, komoly fellépésével pedig sikerült meglepnie az ellenügyvédet. „Úgy néztem ki, mint egy földrajztanár” – emlékezett vissza. Három és fél kilónyi dokumentummal érkezett, és hamar nyilvánvalóvá vált számára: az ellenfél nincs kellően felkészülve.

A tárgyalás előrehaladtával Presser egyre bátrabban válaszolt angolul az ügyvédi kérdésekre, sőt, saját bevallása szerint többször zavarba is hozta az ellenoldalt. Bár részleteket nem árult el, elmondta, hogy volt olyan pillanat, amikor válasza teljesen lefegyverezte az ügyvédnőt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A per végén, amikor a felek végül megegyeztek, Presser különleges gesztust tett: a bíróság épülete előtt szelfit készített magáról. „Lefényképeztem magam, és ott álltam 93 évesen” – mesélte ironikusan, utalva arra, mennyire megviselte lelkileg a világsztár elleni harc.
Címlapkép: Getty Images
#per #Presser #szórakozás #énekes #tárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
A Hatoslottó 37. heti nyerőszámai vasárnap

A Hatoslottó 37. heti nyerőszámai vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 610 millió forintért játszhatnak a játékosok.

FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:33
10:15
10:03
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 19.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
2025. szeptember 18.
A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
4
3 hete
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 10:03
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 09:12
Ebben a 7 magyar városban emelkedett a covidosok száma: küszöbön a járvány Budapesten?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 10:31
Sokan nem ismerik a szabályokat: ezt rengeteg őstermelő elrontja itthon