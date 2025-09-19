Kikelt magából peres ügye miatt Presser Gábor: „Nagyon szarházi figura”

Presser Gábor Kadarkai Endre műsorában idézte fel azt a pert, amelyet Adamis Annával közösen indítottak Kanye West ellen a Gyöngyhajú lány című dal engedély nélküli felhasználása miatt, írja a Blikk.

Kilenc évvel ezelőtt Presser Gábor és szerzőtársai két és fél millió dollárt – akkoriban mintegy 720 millió forintot – követeltek Kanye Westtől, amiért az amerikai rapper engedély nélkül felhasználta a Gyöngyhajú lány egy 85 másodperces részletét a 2013-ban megjelent New Slaves című dalában. A hosszú jogi huzavona végül 100 ezer dolláros, akkori árfolyamon 29 millió forintos kártérítéssel zárult.

Presser most Kadarkai Endre új műsorában idézte fel a több mint kilenc órán át tartó tárgyalás részleteit. Mint mondta, Kanye West ügyvédje azt állította, hogy a rapper rendelkezett engedéllyel, ám azt nem a szerzőktől, hanem a Hungarotontól szerezte be. „Elkezdtek minket kisemmizni, ez annyira megalázó volt, hogy azt mondtam: ugyan nagyjából értelmetlen, de menjen az anyjába, én beperelem. De tényleg, ez egy nagyon szarházi figura” – fogalmazott a zeneszerző.

Presser zakóban és csokornyakkendőben jelent meg a New York-i bíróságon, komoly fellépésével pedig sikerült meglepnie az ellenügyvédet. „Úgy néztem ki, mint egy földrajztanár” – emlékezett vissza. Három és fél kilónyi dokumentummal érkezett, és hamar nyilvánvalóvá vált számára: az ellenfél nincs kellően felkészülve.

A tárgyalás előrehaladtával Presser egyre bátrabban válaszolt angolul az ügyvédi kérdésekre, sőt, saját bevallása szerint többször zavarba is hozta az ellenoldalt. Bár részleteket nem árult el, elmondta, hogy volt olyan pillanat, amikor válasza teljesen lefegyverezte az ügyvédnőt.

A per végén, amikor a felek végül megegyeztek, Presser különleges gesztust tett: a bíróság épülete előtt szelfit készített magáról. „Lefényképeztem magam, és ott álltam 93 évesen” – mesélte ironikusan, utalva arra, mennyire megviselte lelkileg a világsztár elleni harc.