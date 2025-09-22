2025. szeptember 22. hétfő Móric
Zamárdi, 2023. augusztus 24.Azahriah (Baukó Attila) koncertje a Strand Fesztiválon Zamárdiban 2023. augusztus 24-én. A fesztivált augusztus 23. és 26. között rendezik meg a Balaton-parti településen.MTI/Vasvári Tamás
Szórakozás

Újra turnéra indul Azahriah: ekkor indul a jegyelővétel, vajon ez is villámgyorsan elfogy?

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 16:34

A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.

Márciusban ismét európai turnéra indul Azahriah, amit az énekes saját Facebook-oldalán jelentett be. Az is kiderült, hogy a jegyek vásárlása szeptember 29-én, vagyis éppen egy hét múlva indul.

Az énekes nem először indul külföldi turnéra, korábban már több európai városban is fellépett turné keretében. Ezúttal többek között Bécs, London, Prága, Zürich és Pozsony lesznek az állomások, vagyis láthatóan figyel arra, hogy vagy a közeli országokban, vagy olyan helyen lépjen fel, ahol jelentős számú magyar zenekedvelő él.

Azahriah tavasszal nyilvánosságra hozta, hogy a tavalyi évben gyakorlatilag megduplázta bevételeit, vagyis a hatása még mindig nem múlt el, rengeteg rajongója várja újabb koncertjeit. Itt olvashatod el:

Tovább növelte vagyonát a fiatal zenész: megduplázta bevételét Azahriah menedzsmentje
EZ IS ÉRDEKELHET
Tovább növelte vagyonát a fiatal zenész: megduplázta bevételét Azahriah menedzsmentje
A Supermanagement Kft. kiemelkedő üzleti évet zárt 2023-ban, nyeresége közel duplájára emelkedett az előző évhez képest, ami nagyrészt Azahriah rendkívüli koncertsikereihez köthető.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
