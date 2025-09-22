A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
Újra turnéra indul Azahriah: ekkor indul a jegyelővétel, vajon ez is villámgyorsan elfogy?
A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.
Márciusban ismét európai turnéra indul Azahriah, amit az énekes saját Facebook-oldalán jelentett be. Az is kiderült, hogy a jegyek vásárlása szeptember 29-én, vagyis éppen egy hét múlva indul.
Az énekes nem először indul külföldi turnéra, korábban már több európai városban is fellépett turné keretében. Ezúttal többek között Bécs, London, Prága, Zürich és Pozsony lesznek az állomások, vagyis láthatóan figyel arra, hogy vagy a közeli országokban, vagy olyan helyen lépjen fel, ahol jelentős számú magyar zenekedvelő él.
Azahriah tavasszal nyilvánosságra hozta, hogy a tavalyi évben gyakorlatilag megduplázta bevételeit, vagyis a hatása még mindig nem múlt el, rengeteg rajongója várja újabb koncertjeit. Itt olvashatod el:
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén
Presser zakóban és csokornyakkendőben érkezett a tárgyalásra, majd szellemes válaszaival sikerült zavarba hoznia az ellenfelet.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
A magyar gasztronómia új korszakba lépett – nem a séfek, hanem a fiatalok diktálják az irányokat.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 600 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
Az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok az Eurojackpoton.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/38. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Szeptember 20-án nyit a Time Out Market Budapest a Corvin Palace-ban, ami 11 étteremnek és 3 bárnak ad otthont,
A Pavilon Bar közösségi oldalán nehéz szívvel jelentették be, hogy a héten tartanak nyitva utoljára.
A legendás színész 89 éves volt.
Laár András, a KFT egykori zenésze, anyagi nehézségei miatt közösségi oldalán kért segítséget, amire rajongói három nap alatt 10 millió forinttal válaszoltak.
Riasztó számok a magyar gyerekek szokásairól: erre rengeteg szülő nem figyel, komoly baj lehet belőle
Riasztó mértékben nőtt a magyar gyerekek képernyőhasználata:
A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 610 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1,08 milliárd forintos főnyereményt a 37. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
A Paramount Skydance felvásárlási ajánlatot készíthet elő a Warner Brothers Discovery teljes üzletágára vonatkozóan.
Hihetetlen! Újabb milliárdos magyarral bővült a gazdagok társasága, íme a súlyos forintokat érő számsor
Telitalálat nem született a héten, de egy szerencsés magyar átváltva 203 194 026 forintot vihetett haza, ezzel bekerülve a milliárdosok közé
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.