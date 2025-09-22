Újra turnéra indul Azahriah: ekkor indul a jegyelővétel, vajon ez is villámgyorsan elfogy?

A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.

Márciusban ismét európai turnéra indul Azahriah, amit az énekes saját Facebook-oldalán jelentett be. Az is kiderült, hogy a jegyek vásárlása szeptember 29-én, vagyis éppen egy hét múlva indul.

Az énekes nem először indul külföldi turnéra, korábban már több európai városban is fellépett turné keretében. Ezúttal többek között Bécs, London, Prága, Zürich és Pozsony lesznek az állomások, vagyis láthatóan figyel arra, hogy vagy a közeli országokban, vagy olyan helyen lépjen fel, ahol jelentős számú magyar zenekedvelő él.

Azahriah tavasszal nyilvánosságra hozta, hogy a tavalyi évben gyakorlatilag megduplázta bevételeit, vagyis a hatása még mindig nem múlt el, rengeteg rajongója várja újabb koncertjeit. Itt olvashatod el:

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA