Kisgyermek kezét bilincsben ábrázoló kép
Szórakozás

Gigarazzia volt a Blahán: 43 embert fogtak el a rendőrök pár nap alatt

MTI
2025. szeptember 19. 18:14

A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a rendőrség honlapján.

A rendészeti helyzetet értékelve és a lakossági panaszokra reagálva a VIII. kerületi rendőrök a BRFK közrendvédelmi főosztálya és a Készenléti Rendőrség járőreivel megerősítve szeptember 5-e óta éjjel-nappal gyalogos járőrszolgálatot látnak el a tér környékén, jogsértés estén azonnal intézkednek, és bárki fordulhat hozzájuk, kérhet segítséget.

Az elmúlt két hétben a Blaha Lujza téren és Józsefváros további frekventált közterületein 724 embert igazoltattak, 43 embert elfogtak: négyet bűncselekmény, tízet szabálysértés miatt köröztek, 28-at bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egyet pedig azért, mert megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait.

Ezen kívül hat embert bűncselekmény gyanúja miatt, kettőt szabálysértésért állítottak elő, megtaláltak két eltűntként körözött embert, egy rászorulóhoz pedig mentőt hívtak. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt 21 ember ellen indult büntetőeljárás, köztük három terjesztővel szemben - áll a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
