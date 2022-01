Rég lakat alá zárt titok derült ki a kolozsvári rakott káposztáról: ezért tökéletes fogás bármelyik napra

Egy színész- és operaénekesnő naplójában találták meg a ma már híres receptet, ami sokunk kedvencévé vált. Tökéletes fogás bármelyik napra, amit most még több praktikával bővítettem - írja a HelloVidék.

Nem csak a kecskére bízzuk a káposztát

A befőttek fogynak, a fagyasztó üresedik a nyáron eltett zöldségekből, ezért a tavasz előtti hónapokra jobbára a káposztaféléket és a gyökérzöldségeket tudjuk használni. Mindez nem is olyan nagy baj nekünk, hiszen az egész országban, sőt a szomszédos államokban is ugyanúgy a legnépszerűbb ételek közé tartoznak a káposztás ételek. A töltött káposzta mellett, a káposztás rétes, a cvekedli, a káposztás krumpligombócok, friss-forrázott káposztasaláták, és persze minden egytálétel, ami csak készülhet belőle, csülökkel, babbal, pacallal, jöhet az asztalunkra!

A kolozsvári rakott káposzta sem lóg ki a sorból atekintetben sem, hogy éppen annyiféleképpen készül, ahány háziasszony készíti. Láttam már aprított csülökkel, sonkákkal, darált báránnyal készítve, nyers és savanyú káposztából is. Mindent összegezve viszont kimondhatjuk, hogy az egyik legjobb tepsis ételünk, ami nagy mennyiségben és gyorsan el tud készülni.

Valaki fekszik a tejfölben

Mivel praktikus és laktató, ezért menzaételnek is kiváló, így nálunk gyerekkoromban ez sem maradt ki az iskolakonyhán Az egyik legjobb menza volt, amivel valaha találkoztam, ami azt jelenti, hogy a háziasszonyok a konyhás nénik receptjei alapján készítették otthon is az ételt, nem pedig fordítva. A kolozsvári rakott káposzta is ilyen volt, aminek azt hiszem, a mércéje a precizitásában rejlett: mennyire van gondosan lepirítva, beízesítve minden egyes rétege, mennyire lehet kockákra szelni, valamint arányos-e minden rétege, azaz nem csupán paprikás rizsből áll az étel.

Nos, itt minden tökéletes volt, kivéve egyetlen egy napon, egyetlen egy ebédet, amire sajnos sokáig emlékeztem. Már akkor jól evő kislányként, szép nagy kocka rakott káposztát kaptam a kedves szakácsnéniktől, és kezdtem el jóízűen enni, mikor a tetején, a tejfölben észrevettem valami furcsa alakzatot. A pirított kakastaréj alatt egy tökéletesen ’preparált’ szúnyog feküdt, ami kivételesen nagy példány volt és hiánytalanul megvolt minden része – jól megnéztem. Igyekeztem kikerülni, félretolni, lekaparni, kipiszkálni és gyorsan elfelejteni, de valahogy nem sikerült. Éveken keresztül, amikor rakott káposzta került elém, a szúnyoggal együtt gondoltam csak rá, és kevésbé jó ízzel ettem. Sebaj, elmúlt, fel is nőttem, ennél nagyobb problémáim is voltak azóta, így aztán újra, boldogan eszem ezt a fogást is.

Ki az a színésznő, akinek köze van a rakott káposztához?

