Így kérkedett a vagyonával G.w.M: a 25 milliós lakáshitelt nem verte nagy dobra Kulcsár Edina új szerelme

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A rapper bár szegény sorból indult, mióta hazai szinten elismert rapper lett, nagyot fordult az élete. Budapesti, 2020-ban vásárolt lakásával tavaly még kérkedett is, de most kiderült, elég nagy mennyiségű hitel van azon az ingatlanon. A gengszterrapper a hetekben nem először szerepel a bulvárlapok címlapján. Mint hétfőn kiderült ő ugyanis Kulcsár Edina új párja, akit a modell nem sokkal Csutival való szakításának hivatalos bejelentése után mutatott be közösségi oldalán.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

A rapper bár szegény sorból indult, mióta hazai szinten elismert rapper lett, nagyot fordult az élete. Méregdrága ékszerek, designer ruhák, márkás napszemüvegek és egy több tízmilliót érő Porsche is a tulajdonában van. Tavaly például a rapper arról beszélt büszkén, hogy 50 millió forintért vásárolt lakást Budapest belvárosában, a Blikk egyik olvasója azonban a lakás tulajdoni lapjára hivatkzva kideríette, a lakás nemhogy nem a rapper nevén van, de még hitel is terheli, egészen pontosan 25 millió forint. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ügy kapcsán a rapper a lapnak azt modnta, az anyagi dolgaihoz senkinek semmi köze, és kiemelt egy mondást is: "Minden ember a saját szintjén nyomorog!" Majd hozzátette, ahogy eddig is, úgy ezután is a tőlem telhető maximális támogatást fogom nyújtani a családomnak. Normális, általános normák alapján felépített életet élek. Sőt, még hitelem is van, ahogyan sokan másoknak is, hiszen nem Holly­woodban vagyok rapsztár. Rengeteget dolgozom, 0-24-ben, mint producer, mint előadó, mint egy produkciós kiadó tulajdonosa és mint üzletember. Kérek mindenkit, tartsa tiszteletben a családomat, hagyja békén őket, minket és a mi dolgainkat, hogy egy még kiegyensúlyozottabb és még jobb viszony kialakításán tudjunk dolgozni! G.w.M mostanában gyakran szerepel a címlapon Mint az a bulvárt követők számára ismeretes lehet, Kulcsár Edina a hét elején közölte, hogy mióta pénteken bejelentte, hogy Szabó András Csutival véget ért a házasságuk. Hétfőre újra rátalált a szerelem – közösségi oldalán pedig meg is mutatta rapper párját. A kétgyermekes modell akkori posztjában azt írta, azért ment elébe a dolgoknak, mert az ismerőseit már több újságíró is megkereste, hogy további részleteket derítsenek ki a válásukkal kapcsolatban. Kifejtette, hogy Csutival már rég nincs rendben a kapcsolatuk, és már jó ideje nincsenek együtt. Állítja, hogy ennek ellenére jó kapcsolatot ápol gyermekei apjával, aki a kicsik miatt néha még a közös otthonukban tartózkodik. Az új szerelme pedig nem más, mint G.w.M, polgári nevén Varga Márk rapper.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK