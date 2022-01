Lesokkolt Balogh Levente és Moldován András: hihetetlen vallomás a Cápák közöttben

Elindult a Cápák között című üzleti showműsor újabb évada az RTL Klubon: az első részben négy céget ismerhettünk meg az ötletgazdák és a befektetők szempontjából is. Elképesztően tanulságos mondatok hangzottak el, melyekből nem csak a jelenlegi, de a jövőbeli vállalkozók is sokat tanulhatnak.

Útjára indult ma este 18:50-kor a Cápák között című üzleti show-műsor 4. évada: minden eddiginél több fiatal jelentkezett a műsorba, friss ötletekkel, meglepő innovációkkal. Az RTL Klub üzleti showműsorának Cápái olyan üzletemberek, akik saját pénzüket kockáztatva döntik el, hogy beszállnak-e egy üzletbe, vagy sem. Az elmúlt évadok során ennek köszönhetően több tucat kis-, és középvállalkozás, valamint startup talált befektetőt és üzleti mentort magának, és ez az évad is erősen indult.

Ehető a kávéscsésze?

A negyedik évad első vállalkozója egy egészen eredeti ötlettel állt a Cápák elé: Zádor Attiláné Éva Debrecenből érkezett, férjével közös vállalkozásában kávégépeket ad bérbe. Állítása szerint most olyan piaci rést talált, mely világújdonság: kukoricalisztből készült ehető kávéscsészéket hozott. Azonban hamar kiderült, hogy tulajdonképpen nincs tisztában a fogalmakkal, és a profik előtt nem éri meg mellébeszélni. Az ehető kávéspohár ötlete nem győzte meg a befektetőket, ahogy az sem, hogy Éva sem a számokkal, sem pedig a fogalmakkal nincs igazán tisztában, elég könnyen zavarba lehetett hozni.

Savanyítás felsőfokon

Garzó Galatea és testvére, Gabi savanyúságban utaznak, és a mostanában nagyon népszerű fermentálás módszerével dolgoznak (ez tulajdonképpen a hagyományos savanyítást, erjesztést takarja). Helyi termelők zöldségeiből készítenek savanyúságokat üzemükben egészen kis kiszerelésben is, melyet könnyen magukkal vihetnek a fogyasztók akár egy hosszabb utazásra is. De készítenek savanyúság snacket is, melyeket 200 százalékos árréssel tudnak árulni a boltokban. A jelenlegi kapacitásukkal már nem tudják kielégíteni a vásárlói igényeket, ezért keresnek befektetőket.

István kérdezett rá a csomagolás és a zacskóban lévő termék árának az arányára, mely mint kiderült 60-40 százalék a műanyag javára. Ez így első hallásra döbbenetes lehet mindenkinek, ám Levente, az ásványízkirály megvédte a lányokat: ez az esetek egy jelentős részében bizony így van:

Miért, az ásványvíznél tudod, hogy van ez? Inkább nem mondom meg!

De afelől mindenkit megnyugtatott, hogy aki az élelmiszeriparban tevékenykedik, az gyakorlatilag mind csomagolást árul. Elsőként Szabina tett ajánlatot, méghozzá egy klasszikus félajánlatot: ő 10 millió forintért cserébe 15 százalékos részesedést kért a cégből, majd Levente megtette ugyanezt. A 30 százalékot kicsit sokallták a vállalkozók, és végül úgy egyeztek meg félúton, hogy 2 éven belül visszavásárolhatnak 5-5 százalékot. Az üzlet megköttetett.

Bulibárók

Ezután három pofátlanul fiatal, 20 éves srác állt a Cápák elé egy bulialkalmazással. mely nem csak azt mutatja meg, hol van a közelünkben éppen valami, de a terveik szerint azt is csekkolhatjuk, hogy mekkora ott éppen a fiú-lány arány. A beszéd, amit előadtak, nem csak laza, de hatásos is volt, mégsem sikerült meggyőzni a befektetőket, hiszen egy ponton hibádzott az üzlet: nem látszódott, hogy lehet ebből pénzt kiszedni. Balogh Petya szerint:

Nem azért nincs még ilyen vállalkozás, mert másnak még nem jutott eszébe megcsinálni, hanem mert másnak nem működött, nem találtak rajta fogást.

"Ha visszaemlékszem, azért volt egy-két olyan buli, amiről nem biztos, hogy akartam, hogy tudják, hogy én ott vagyok" - vallotta be az első részben Tomán Szabina. Erre Balogh Levente is felkapta a fejét, Moldován András pedig izgalomba jött

na várjatok gyerekek, ez érdekesebb, mint a ti sztoritok, erről mesélj Szabina!

Ám ő további részletekbe nem ment bele, mondván örül annak, hogy akkoriban még nem volt buliapplikáció, Facebook, TikTok, vagy Instagram.

A kenyér lelke

Akit akár csak egy kicsit is érdekel az üzleti világ, a vállalkozások természete, az sokat tanulhatott Fülöp Ádám prezentációjából, és főleg az azt követő beszélgetésből.

Ha a pékség egy kenyér akkor az életem a kovász benne – kezdte a Pipacs Pékség alapítója, tulajdonosa, ahol kizárólag bio alapanyagokból készül kenyér. Az évi 100 millió forintos árbevételű cég most azonban költözni szeretnek, hogy tovább növekedhessen, ehhez azonban befektetőkre van szükség. 20 millió forintért cserébe 10 százalékos üzletrészt ajánlott fel.

Az a tény azonban, hogy ennek a vállalkozásnak Ádám a lelke, a kovásza, befektetési szempontból eléggé kockázatos, hiszen nélküle akkor nem tudna működni a pékség: az ő munkája, kitartása, szakértelme adja a vállalkozás lelkét, nem az ötlet és nem a struktúra. Elmondása szerint nem szeretné, hogy túl nagyra nőjön a cége, hiszen akkor nem tudná garantálni a mostani minőséget.

Én azt akarom, hogy neked nyugodt életed legyen és megkíméllek magamtól

– István ezzel a mondattal szállt ki elsőnek. A Cápáknak nagyon tetszett Ádám személyisége, végül mégsem sikerült megállapodniuk, hiszen mint azt megállapították, ő nem kompromisszumot keresi, hanem tökéletességet. Balogh Levente foglalta össze

Itt már régen nem az üzletről beszéltünk: ez itt szerelem. Ez a pékség egy csoda, de a nap végén mi azért mégiscsak üzletemberek vagyunk.

Borítókép: RTL Magyarország